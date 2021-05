Minas segue recomendação da Anvisa e suspende vacinação em gestantes

Gestantes ainda podem tomar doses da CoronaVac e da Pfizer (foto: Pixabay)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recomendou a suspensão imediata no estado da aplicação em gestantes da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.





A decisão é baseada na recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa segunda-feira (10/05), mesmo não sendo registrado eventos adversos com grávidas imunizadas com doses da vacina AstraZeneca no estado.









No Brasil, o imunizante é produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com a agência reguladora, a orientação é resultado do monitoramento de efeitos adversos da vacina.





"A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI)", diz a nota enviada à imprensa. A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual.





Adesão dos estados

Outros estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, também anunciaram a suspensão





De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o ministério investiga a morte de uma mulher no Rio de Janeiro, vacinada com esse imunizante.





A Secretaria de Saúde do município do Rio informou que decidiu suspender, "por precaução", a vacinação de gestantes e puérperas da capital, "até que a investigação do caso de evento adverso em gestante seja concluída pelo Ministério da Saúde, e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) se pronuncie".





O estado de São Paulo também suspendeu a vacinação de gestantes com comorbidades, prevista para começar nesta terça-feira, após recomendação da Anvisa.

Em Belo Horizonte, a vacinação de gestantes com o imunizante da Pfizer foi mantida.

Imunização no país

O Brasil está imunizando grande parte de sua população com a vacina CoronaVac (produzida em associação com o Instituto Butantan, de São Paulo), em menor medida com a da fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, recentemente, começou a administrar algumas doses importadas da vacina da Pfizer nas capitais.





Até o momento, o país imunizou 15,3 milhões de pessoas com a primeira e a segunda dose.





(Com agências)