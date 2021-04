Kalil sobre COVID: 'Estúpida elite brasileira acha que nada vai acontecer'

Kalil participou, nesta terça-feira (20/4), de um debate virtual com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), para falar sobre os desafios e aprendizados do lockdown no Brasil (foto: Zoom/Reprodução) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), fez duras críticas aos moradores da capital mineira pertencentes à classe média alta. , fez duras críticas aos moradores da capital mineira pertencentes à

Segundo o prefeito, “a estúpida elite brasileira”, da qual ele fazia parte até “ver a pobreza”, acha que nada vai acontecer com ela durante a pandemia de COVID-19.





A resposta foi dada depois que o prefeito foi questionado pelo Estado de Minas sobre a dificuldade de implantação de medidas duras aos cidadãos que, além de produzirem discursos negacionistas, desrespeitam as medidas adotadas pelos prefeitos.









"Temos um caso no Hospital Madre Tereza de cinco membros da mesma família internados. A classe média e a classe média alta acharam que aquele cartãozinho do plano de saúde era a vacina. E eu avisei, que aquilo não era uma vacina", afirmou Kalil. "Os primeiros hospitais que entraram em colapso em BH foram os particulares. A estúpida elite brasileira, da qual eu fazia parte até eu ver a pobreza, acha que nada vai acontecer com ela", pontuou.





Durante a declaração, Kalil voltou a falar que não tem “medo de buzina”. E afirmou que o ataque de negacionistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é "uma covardia política" e pressão feita por certos políticos.









Durante o debate, o prefeito de BH afirmou que ele vai ficar marcado nos livros de história pela condução da capital durante a pandemia. Para o prefeito de BH, "nada troca a história que os livros vão contar".





“Podem falar o que for. Mas não adianta fazer obra para ganhar eleição. As placas caem, os viadutos mudam de nome, estádios também. A história vai contar quem fez algo pela cidade e nada troca o que os livros vão contar. Carregar caixões nas minhas costas eu não vou. Em BH não morreu uma pessoa por falta de atendimento", contou o prefeito.





Ao falar sobre o lockdown, o prefeito de BH negou a possibilidade de adotar a medida na capital mineira. “Não poderia fazer um lockdown aqui. Temos dezenas de hospitais, centros de saúde, UPAs, nosso fluxo de transporte público é intenso e não pode parar. Caso isso fosse acontecer, eu ia impedir os profissionais de saúde e os doentes de chegarem nos locais", explicou.





Kalil também pontuou que os fechamentos da capital mineira foram feitos pela ciência e não por “achismos”.









Segundo o prefeito, todas as decisões tomadas em Belo Horizonte foram feitas em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à COVID, que analisa os indicadores na capital mineira e as propostas da sociedade civil. O comitê é formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás e pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.