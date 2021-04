COVID-19: Loja é multada por aglomeração em Poços de Caldas

Loja é multado no dia de inauguração em Poços de Caldas (foto: Reprodução vídeo)

Umade departamentos, em, no Sul de Minas, foipor promoverno dia da inauguração. Um vídeo de funcionários fazendo contagem regressiva, nesta terça-feira (20/4), foi compartilhado nas redes sociais.

As imagens, que repercutiram nas redes sociais, mostram pessoas aglomeradas no passeio e dentro de uma loja de departamentos, no Centro de Poços de Caldas. Funcionários estavam reunidos para uma contagem regressiva. O grupo usava máscara, mas não respeitou o distanciamento social previsto nas regras de prevenção ao novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, o estabelecimento foi multado em cerca de R$ 6 mil. O novo decreto permite a abertura do comércio, mas estabelece limites de público para cada um dos estabelecimentos. Nessa loja de departamentos, que aparece nas imagens, o limite é de 40 pessoas e o setor de fiscalização flagrou 60 clientes no local.

O Estado de Minas tentou entrar em contato com responsáveis pela loja, mas até o momento, não teve respostas.

COVID-19

Nesta terça-feira, a cidade registrou 121 testagens positivas de COVID-19 e sete mortes confirmadas pela doença, sendo cinco moradores do município e outros três da região. Ao todo, são 7.462 pessoas infectadas e 237 óbitos.

No último fim de semana, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, também foi flagrado em um bar com pessoas aglomeradas e sem máscara. De acordo com a prefeitura, o estabelecimento foi multado em mais de R$ 6 mil por desrespeitar as regras de prevenção ao novo coronavírus.

O prefeito gravou um outro vídeo, nessa segunda-feira (19/4) para explicar aos moradores que ele estava acompanhado de alguns secretários após visitas em obras, quando parou para almoçar e foi flagrado. Mas segundo o prefeito, eles apenas almoçaram no local e no momento em que colocou a mascara para ir embora, fizeram as imagens.