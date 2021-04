Prefeito de Poços de Caldas grava vídeo para esclarecer flagrante em bar

Prefeito grava vídeo para esclarecer flagrante de aglomeração (foto: Reprodução/Facebook) Poços de Caldas, no Sul de Minas, Sérgio Azevedo, gravou vídeo para falar dos medicamentos para intubação que foram adquiridos para o município e a nova remessa de doses de vacina contra a COVID-19. O prefeito, no Sul de Minas,, gravou vídeo para falar dos medicamentos para intubação que foram adquiridos para o município e a nova remessa de doses de vacina contra a COVID-19. Flagrado em um bar com pessoas aglomeradas e sem máscara, Azevedo aproveitou para explicar as imagens que repercutiram no último fim de semana.









“Neste dia, chamei alguns secretários e fomos ver algumas obras no período da manhã. Na hora do almoço, paramos em um local autorizado para almoçar, dentro do horário e da capacidade autorizados a funcionar. Na hora de ir embora, coloquei minha máscara, nesse meio tempo, passa uma pessoa tira fotos, faz vídeo e posta na internet, com intuito de tumultuar o ambiente, que já é difícil, de pandemia, pelo qual a gente passa. Mas isso acontece. Vamos lá, vamos em frente. O que aconteceu é isso que estou falando para vocês, mas vamos trabalhar”, explicou p prefeito.





De acordo com a prefeito, o estabelecimento foi multado em mais de R$ 6 mil por desrespeitar as regras de prevenção ao novo coronavírus.





Medicamentos e vacina





A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas recebeu, na noite desse domingo (18/4), medicamentos essenciais à sedação e intubação orotraqueal dos pacientes internados com COVID-19.





Ao todo, foram 350 unidades de Cisatracúrio 10mg (bloqueador neuromuscular) e 7.500 ampolas de Midazolam (analgésico) de 10 mg, que compõem a lista de medicamentos que estão em falta em todo o país.





“A chegada desses medicamentos que estão em falta em todo país, e que são de importância vital para a intubação dos pacientes internados em decorrência do COVID-19, nos traz um alívio pois é a garantia de que poderemos continuar atendendo nossos pacientes”, disse o Secretário de saúde, Carlos Mosconi.





Segundo o prefeito, novas doses da vacina contra o novo coronavírus vão chegar nesta terça-feira (20/4). “E amanhã mesmo no período da tarde começaremos a vacinação de pessoas de 65 anos. Esse grupo segue na quarta, e na quinta e sexta-feira estaremos vacinando as pessoas com 64 anos”, ressalta Azevedo.





Poços de Caldas soma 7.341 pessoas infectadas pela COVID-19 e 233 mortes confirmadas pela doença. A cidade já aplicou 38.641 doses da vacina contra o novo coronavírus.