Hospital de campanha de Ibirité consegue medicamento para mais dois dias

A previsão é que essa remessa dure por dois dias, acabando na sexta-feira (16/4). O hospital de campanha de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que está com dificuldade de aquisição do kit intubação, conseguiu na forma de troca com outro hospital da Grande BH 110 ampolas do Midazolam, medicamento usado em pacientes intubados em tratamento da COVID-19. A previsão é que essa remessa dure por dois dias, acabando na sexta-feira (16/4).

A Prefeitura de Ibirité, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que segue em contato com o estado e tem negociado também diretamente com os fornecedores, na tentativa de conseguir a aquisição direta dos sedativos necessários para a intubação e para a permanência da sedação dos pacientes em tratamento.









O kit intubação, como é conhecido, está em falta e os anestésicos Atracurio e Rocuronio são apenas dois dos medicamentos que a prefeitura necessita.





“Até o presente momento (16h40, do dia 14/4), o município não recebeu nenhuma unidade do anestésico Atracurio para o hospital de campanha da cidade. O governo do estado havia sinalizado que enviaria uma remessa desse medicamento para o município na segunda-feira (12/4)”, diz nota da prefeitura.









A secretária de Saúde de Ibirité, Carina Bitarães, preferiu não citar o município que proporcionou a troca do medicamento. Segundo ela, em demanda anterior, houve ataques à cidade.





Nesta quarta-feira (14/4), dos 20 leitos de UTI do hospital de campanha, 18 estão ocupados. Dos 29 leitos clínicos, 22 estão com pacientes.





Devido a essa grave situação, todos os pacientes que estão hoje na UTI do hospital de campanha de Ibirité já foram cadastrados na Central de Regulação de Leitos do SUS, para tentar a transferência para algum hospital que ainda tenha em estoque estes medicamentos.