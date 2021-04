Juiz de Fora tem dificuldade na aquisição de insumos contra COVID-19

Segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados, a situação é crítica com relação aos anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares %u2013 que podem zerar o estoque em até cinco dias (foto: Pixabay)

Em contato com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, a pasta informa que “há dificuldade para aquisição desses insumos no mercado nacional, o que pode ocasionar o desabastecimento em um curto prazo''.

No momento, três medicamentos apresentam maior preocupação: Atropina, Sulfato 0,25mg/ml; Cisatracúrio, besilato 2mg/ml; e Rocurônio 10mg/ml.

Conforme a assessoria de Saúde do município, com relação ao medicamento Cisatracúrio, o fornecedor informou que não há previsão de entrega devido a alta demanda nacional. Além disso, o Ministério da Saúde fez recentemente requisição administrativa do seu estoque.

Já os medicamentos Atropina e Rocurônio, a prefeitura informa que não consegue efetuar a compra. Porém, o medicamento Atracúrio foi substituído pelo Cisatracúrio – que já foi entregue nesta semana.

Em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), a pasta justifica que o cenário em Juiz de Fora não é diferente de outros locais. Segundo a SES/MG, a escassez no mercado desses insumos se deve ao aumento do número de UTIs. Dessa forma, os fornecedores não conseguem atender ao aumento da demanda.

De acordo com o boletim epidemiológico, Juiz de Fora tem 562 pessoas hospitalizadas pela COVID-19 e a taxa de ocupação de UTI SUS Covid está em 98,1%. A cidade registra 1.191 mortes em decorrência da doença e os casos confirmados somam 25.546.