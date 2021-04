Lagoa Santa: serviço psicossocial atende famílias vítimas da COVID-19

O Cear pretende dar um suporte adequado para as vítimas da COVID-19 e seus familiares

“Estamos todos abalados com tanta morte perto da gente” desabafa a cabeleireira Carmem Gleisiane Gonçalves, ao lembrar dos dias em que cuidou da irmã, vítima da COVID-19. A moradora de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, conta que em março a irmã contraiu a doença e foram momentos de tensão, com medo de que algo pior acontecesse à irmã e também de pegar a doença.

“Fui bem orientada pelo Cear sobre os cuidados relacionados à minha irmã. Hoje, ela está curada. Mas o meu psicológico na época foi abalado, o paciente fica mal, mas a família também tem abalos”.

Mortes por COVID-19 somam mais de 30% que outras causas no Sul de Minas

A cabeleireira ficou feliz ao saber que, desde quinta-feira (8/4), casos como o dela poderão receber ajuda profissional da rede de atendimento do Centro de Atendimento Remoto (Cear). O serviço de atendimento foi ampliado e os familiares das vítimas da COVID-19 internadas na cidade poderão contar com o apoio profissional, que será de forma presencial e também na modalidade remota.

De acordo com a Secretaria de Saúde, participam deste programa técnicos em saúde, assistentes sociais, psicólogos e os serviços vão funcionar todos os dias da semana, das 8h às 19h.

No atendimento psicossocial é trabalhado o acolhimento das famílias, que também são acometidas de perdas emocionais, financeiras e ficam estruturalmente abaladas pelos efeitos sociais da pandemia.

Segundo o secretário de saúde, Gilson Urbano, a ampliação do atendimento é uma estratégia de apoio à população da Secretaria de Saúde, que reúne profissionais de nível superior para apoiar emocionalmente no amparo dessas famílias em um momento de dificuldade.

“Com o elevado número de pessoas internadas, os boletins médicos, que são passados uma vez ao dia, muitas vezes não alcançam todos os familiares e muitos deles procuram o hospital em busca de notícias dos seus entes. É importante termos esse serviço para orientar os familiares”.

Ainda segundo Urbano, é fundamental um suporte adequado e necessário para sua recuperação digna e humanizada tanto do paciente quanto dos familiares. Desta forma, o serviço garante apoio individualizado aos familiares, que recebem orientações e esclarecimento sobre as condições e tratamento recebidos pelo paciente e assim podem sentir melhor acolhidos.

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.