'Eu não sou palhaço', desabafa prefeito de Três Corações

Gordo Dentista, prefeito de Três Corações: "Eu cansei. Deus abençoe a todos e que cada um olhe no espelho da sua casa e se conscientize se vale a pena perder a única vida que você tem" (foto: Reprodução Facebook)

O prefeito de, no Sul de Minas, gravou um vídeo para falar do novo decreto que libera venda debebida alcóolica na cidade. Gordo Dentista desabafou nas redes sociais e disse que está cansado de pessoas que não respeitam as medidas de prevenção da COVID-19.

O novo decreto foi publicado nesta sexta-feira (9/4) e revogou a proibição da venda de bebida alcoólica em Três Corações. A medida foi adotada em 23 de março para conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

“Não é fake, o decreto é verdadeiro. Nós revogamos o decreto anterior, todos os estabelecimentos estão liberados. Eu não sou palhaço. Eu não estou aqui para fazer papel de palhaço. Não é circo. Fique por conta da consciência de cada um de vocês. Já estou cansado de pedir e implorar”, disse prefeito nas redes sociais.

Três Corações soma 4.073 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 88 mortes confirmadas pela doença e 60 hospitalizados, sendo 22 pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).



No fim do mês passado, o Hospital São Sebastião precisou reabastecer os cilindros de oxigênio em Poços de Caldas e também sofreu com estoque no limite de ampolas de sedativos.

“Alguns irresponsáveis insistem em transmitir o vírus da COVID-19. Está dado o recado? Chega! Eu cansei. Deus abençoe a todos e que cada um olhe no espelho da sua casa e se conscientize se vale a pena perder a única vida que você tem. Se vale a pena levar a COVID-19 para seu pai, sua mãe, o avô dos seus filhos?”, desabafou prefeito nas redes sociais.

