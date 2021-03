Divinópolis faz mais restrições a funcionamento de serviços essenciais

Restrições mais severas serão válidas até 4 de abril (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Parte dos serviços consideradospela prorrogada até 4 de abril - não poderá abrir a partir desta segunda-feira (29/3) em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais. Após antecipar feriados até de 2022 para reduzir a circulação de pessoas nas ruas, o prefeito Gleidson Azevedo (PSC) restringiu ainda mais as atividades econômica.

Lojas de materiais de construção, auto peças, manutenção de celulares até então permitidos a abrir, terão que manter as portas fechadas na próxima semana. Bancos, lotéricas não poderão funcionar, assim como lojas de conveniências. Clínicas médicas, de exames e laboratórios só em caso de emergência.

O delivery até então permitido para lojas, por exemplo, de roupas e calçados, fica proibido, assim como o serviço interno. A modalidade de entrega será autorizada apenas para restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e chocolaterias. A retirada no local está vedada a partir da próxima semana.

Sem festas

Apenas oito segmentos poderão funcionar limitados até às 18h: farmácias, postos de combustíveis, distribuidoras de água mineral e gás; clínicas veterinárias, serviços de hotelaria e hospedagem, transporte privado individual de passageiros; supermercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias e alimentos para animais.

O decreto mantém a proibição de eventos, festas, comemorações e inaugurações presenciais, públicas ou privadas, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntas. A locação de imóveis e espaços privados, incluindo sítios e salões, para a realização de eventos também permanece proibido.

Em caso de descumprimento, o infrator ficará sujeito à autuação com incidência de multa a ser fixada entre R$833,30 a R$83.330 e/ou interdição do estabelecimento. As medidas serão validas até 4 de abril.

Feriado prolongado

Para reforçar as restrições, o prefeito antecipou quatro feriados para a Semana Santa, entre os dias 29 de março e 1º de abril.

Foram antecipadas as datas do aniversário de Divinópolis e Dia de São Firmino (1º de junho), Corpus Christi (3 de junho) e o dia de Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 2021 e de 2022. Estes feriados constam na Lei Municipal nº 744 de abril de 1967.

Preservar vidas

Azevedo disse que antecipação dos feriados foi uma alternativa para “preservar vidas”. “A saúde nossa chegou em um colapso total. Tanto o São João de Deus como a UPA (hospital de campanha) estão lotados. Quero preservar vidas”, declarou.

O Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) chegou a bater 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Já o hospital de campanha 108%. Na ala de enfermaria a taxa atingiu 383% nesta sexta-feira (26/3). Na rede privada a situação também é crítica com hospitais operando na capacidade máxima.

Com críticas constantes em relação à falta de fiscalização, o prefeito antecipou que as ações serão reforçadas. Entretanto, jogou para a população a responsabilidade. “Vão falar: agora que você antecipou os feriados vai ter festa. Vai ter fiscalização, mas principalmente depende de você. A conscientização é de você para preservar vidas e o comércio voltar ao normal”, enfatizou.

Boletim

Março é o pior mês desde o início da pandemia para Divinópolis. A média diária de internações da UTI e enfermaria está 77 e 94, respectivamente. Por dia, são cerca de 61 casos confirmados do novo coronavírus e 329 notificações. Pelo menos uma pessoa morre por dia em decorrência da doença na cidade.

Já são 8.489 casos confirmados e 194 vidas perdidas. Duas mortes estão em investigação e 7.187 pessoas já se recuperaram.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

