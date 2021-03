COVID: Varginha ganha ação movida pelo Estado e continua fora da onda roxa

Varginha se manteve firme na decisão e ganha ação movida pelo Estado (foto: Ascom/divulgação)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou pedido feito em ação civil pública do Estado contra Varginha, no Sul de Minas, que segue fora da onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente . A decisão foi do juiz Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, da Comarca da cidade, e ainda cabe recurso.A ação movida pelo Estado pedia a proibição das atividades não essenciais sob multa diária descrita no valor de R$ 500 mil.



O Governo de Minas alegou na ação que, no momento de colapso no sistema de saúde com o enfrentamento da COVID-19, Varginha está permitindo a ampla circulação de pessoas, o funcionamento de bares e do comércio não essencial.

“Noticia que o Município de Varginha age na contramão de direção com o Decreto 10.300, que foi alterado pelo decreto 10.302/2021 que, em momento de especial gravidade, permitiu o funcionamento de Igrejas, de comércio não essencial, como salões de beleza e barbearias, sem previsão de toque de recolher”, trecho do documento.

“Argumenta que as decisões Comitê Extraordinário COVID-19 não têm como ter força vinculante sobre o Município, visto que a sua criação restringe-se ao âmbito do Poder Executivo (Estadual), sobre seus órgãos, autarquias, fundações, empresas, estagiários e servidores (Decreto Estadual 47.886)”, completa.

Varginha argumentou que vem se preparando com várias ações adotadas no enfrentamento à COVID-19 e defendeu o trabalho dos comerciantes. “Informa que o Município não aderiu ao Programa mencionado no parágrafo anterior, posto que se estruturou antes mesmo de sua criação e, vem trabalhando com firmeza na contenção da crise causada pelo Coronavírus”, afirma.

O juiz Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, da Comarca da cidade, entendeu que a realidade de Varginha permite a atitude tomada pelo município. “Que foi feita dentro da legalidade e seguindo as diretrizes federais. Lado outro, também não se mostra razoável e muito menos proporcional deixar de lado o direito fundamental da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do direito social ao trabalho”, ressalta.

A decisão ainda cabe recurso e o Estado tem o prazo de 15 dias para contestar.

Varginha fora da onda roxa

Prefeito falou das ações adotadas e defendeu comerciantes (foto: Reprodução Facebook)

Varginha soma 7.537 pessoas infectadas pelo novoe 146 mortes em decorrência da doença. A prefeitura já publicou três decretos com medidas restritivas após o anúncio da onda roxa imposta pelo Estado.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo defendeu o trabalho dos comerciantes e culpou a população, que insiste em desrespeitas as medidas de combate à COVID-19. “Não adianta tapar o sol com peneira. Eu não quero culpar comercio, o que eu estou culpando aqui é a população, porque chega no fim de semana é rancho, é sitio, é chácara. A nossa equipe está trabalhando. Mas é uma luta desproporcional. Você fala que não vai vender bebida alcoólica, tem gente que faz estoque e leva para o sitio”, ressalta.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.