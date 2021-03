Em nova decisão, Justiça manda Coronel Fabriciano de volta à Onda Roxa

De volta à Onda Roxa, todos os esforços para a retomadas das aulas presenciais na próxima segunda-feira, em Coronel Fabriciano, foram frustrados (foto: Divulgação PMCF)





LEIA MAIS 19:27 - 26/03/2021 COVID-19: com 10 mortes nas últimas 24 horas, Valadares pede socorro

15:37 - 26/03/2021 Vacina contra COVID-19 e contra gripe: especialistas explicam quando tomar

17:32 - 26/03/2021 Zema cobra que policiais e professores tenham prioridade em vacinação COVID-19, estabelecendo no §2º do art. 1º que a Onda Roxa "será implementada em qualquer localidade do Estado de Minas Gerais em que se fizer necessária e independentemente da adesão do Município ao Plano Minas Consciente.” Na decisão, o desembargador considerou o caráter compulsório da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 130, de 3 de março de 2021, que instituiu o "Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico" como medida específica e complementar de enfrentamento da pandemia de, estabelecendo no §2º do art. 1º que a Onda Roxa "será implementada em qualquer localidade do Estado de Minas Gerais em que se fizer necessária e independentemente da adesão do Município ao Plano Minas Consciente.”





O desembargador Belizário de Lacerda afirmou que, embora seja controvertida a competência do Estado de Minas Gerais para estabelecer tal obrigatoriedade, o Ministro Luiz Fux, do STF, em decisão recente, reconheceu a legitimidade de decreto semelhante do Estado de São Paulo, reconhecendo que “o agravamento recente da pandemia da COVID-19 causado, entre outros fatores, pelo surgimento de variantes do vírus e cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos municípios e estados”.





E reiterou a necessidade de existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de modo que as medidas governamentais extrapolam em muito o interesse local, referido no inciso I do art. 30 da Constituição Federal.



Sem volta às aulas

Com a decisão, Coronel Fabriciano terá de fechar o comércio não essencial, obedecer ao toque de recolher entre 20h e 5h, diariamente, e desistir da volta às aulas presenciais, anunciadas para a próxima segunda-feira (29/3) pelo prefeito Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB).

no Vale do Açoestá de volta àdo Programa Minas Consciente e terá de obedecer a todas as normas do governo de Minas para conter o avanço da. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (26/3), pelo desembargador Belizário de Lacerda, que reconsiderou sua decisão de quinta-feira (25/3) – que garantiaao município para seguir com normas restritivas próprias contra a pandemia do