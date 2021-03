COVID-19: com 10 mortes nas últimas 24 horas, Valadares pede socorro

Durante a reunião na sede da SMS, os gestores da saúde de Valadares mostraram a situação de colapso no sistema hospitalar ao superintendente regional de saúde, Rômulo Gusmão (foto: Divulgação PMGV) Governador Valadares reaizou, nesta sexta-feira (26/3), uma reunião emergencial com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) para pedir socorro ao governo de Minas Gerais por causa do colapso na saúde em função do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dereaizou, nesta sexta-feira (26/3), uma reunião emergencial com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) para pedir socorro ao governo de Minas Gerais por causa do colapso na saúde em função do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

O colapso no Hospital Municipal (HM) e no Hospital Bom Samaritano, os dois da rede pública, determina os 100% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19. Os leitos de enfermaria apresentam também alto índice de ocupação.



A fila de espera pela regulação do estado para leitos de UTI via SUSFacil-MG tem 33 pacientes.





A SMS apresentou a situação do HM e pediu apoio e suporte ao município para que tenha condições de continuar a oferecer aos usuários do SUS o atendimento necessário para o tratamento da COVID-19.

A secretária municipal de Saúde, Caroline Sangali, disse que o município está tomando as medidas necessárias para viabilizar, juridicamente, a requisição administrativa do imóvel e equipamento onde funcionava o Hospital São Vicente de Paulo.

Caso essa medida seja efetivada, existe a possibilidade de ser feita a transferência temporária da maternidade do HM para o Hospital São Vicente. Assim, seriam abertos 50 novos leitos de enfermaria COVID-19 no HM.