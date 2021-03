A vacina contra a COVID-19 deve ser priorizada, segundo orientação de especialistas (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está prevista para ter início em 12 de abril. Dessa forma, a proteção contra a gripe ocorrerá simultaneamente à vacinação contra a COVID-19. No ano passado, apesar de a pandemia estar disseminada não havia vacina para combate ao coronavírus disponível e a imunização contra a gripe foi antecipada como estratégia para ajudar no diagnóstico das duas doenças.



A realização das duas campanhas de forma simultânea, neste ano, levanta dúvidas de como proceder, se um imunizante pode apresentar reações ao interagir com o outro e qual deve ser tomado primeiro.

ouviu especialistas e as secretarias de Saúde de Belo Horizonte e do governo de Minas para saber como serão realizadas as duas campanhas. A orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas dos grupos prioritários tomem primeiro a vacina contra a COVID-19 e guardar um intervalo de 14 dias para se imunizar contra a gripe.

O Ministério da Saúde pretende imunizar contra a gripe 79,7 milhões de brasileiros. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários até 9 de julho, data de encerramento da campanha.



A vacina contra a gripe já está disponível na rede particular. Na Rede Hermes Pardini, a dose custa R$ 180. O laboratório orienta que as pessoas façam o agendamento para receber a vacina em casa.

Prazos e variantes da gripe

O professor-emérito da Faculdade de Ciências Médicas e assessor de vacinas do Hermes Pardini, o epidemiologista José Geraldo Ribeiro, afirma que as pessoas devem priorizar a vacina contra a COVID-19, mas não podem deixar de tomar a vacina contra a gripe.



"Todo ano é importante vacinar contra a gripe. Este ano é mais importante ainda. As doenças podem ser parecidas, o que leva a uma dificuldade de diganóstico", alerta. Outro motivo para se vacinar contra a gripe é evitar casos mais graves, uma vez que os serviços públicos hospitalares já estão superlotados para o tratamento do novo coronavírus. "A pressão e risco são maiores neste momento", completa José Geraldo.

As pessoas podem tomar as duas vacinas, mas não ao mesmo tempo, conforme determina o Ministério da Saúde. O epidemiologista orienta que, se a pessoa recebeu a vacina AstraZeneca/Oxford, pode tomar a vacina da gripe no intervalo entre as duas doses. Entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca/Oxford há um prazo de até três meses.



Intervalo que garante com folga o recomendado para tomar a vacina da gripe, de 14 dias. Se a pessoa tomou a Coronavac, a orientação é que só tome a vacina da gripe depois da segunda dose. No caso da Coronavac, o intervalo entre a primeira e segunda doses é de 14 a 28 dias.

"Os 14 dias são o intervalo estabelecido como padrão para isso", afirma o médico infectologista Carlos Starling. O especialista esclarece que, se inadivertidamente, a pessoa tiver tomado uma e outra com intervalo menor, muito provavelmente não terá problema nenhum.



Ele afirma, no entanto, que o melhor é observar esses intervalos para evitar efeito colateral. "Dê um intervalo de 14 dias, que é o intervalo recomenddo pelo Programa Nacional de Imunizações", diz o infectologista.

Para este ano, há dois tipos de vacina contra a gripe disponíveis. Ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) temos a trivalente, que protege contra as cepas H1N1, H3N2 e um tipo B.



Na rede particular, já está disponível a quadrivalente, que protege contra H1N1, H3N2 e dois tipos B. Depois de vacinadas, as pessoas levam de 10 a 15 dias para criar anticorpos.

Campanha simultânea

Na avaliação de Carlos Starling, os centros de saúde têm estrutura para realizar as duas campanhas ao mesmo tempo. "Existe preparação muito grande para isso. Está tudo preparado para que as coisas aconteçam dessa forma. Eles já vêm se preparando há muito tempo", afirma o especialista, que integra o comitê cientifico que assessora o prefeito Alexandre Kalil na tomada de decisões no enfrentamento à COVID-19."No SUS, a experiência com campanha de vacinação é muito grande. Não acredito que haverá problemas", avalia.

Apesar de o Ministério da Saúde ter estabelecido a data de início da campnha e quais são os grupos prioritários, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, procurada pela reportagem, não informou qual a estrutura para realizar a vacinação na capital.



Em nota disse que "o calendário e os públicos da campanha de vacinação contra a Influenza são definidos pelo Ministério da Saúde. A campanha terá ampla divulgação quando as informações forem repassadas pelo Ministério da Saúde".

Grupos prioritários

No ano passado, a Campanha de Nacional de Vacinação contra a Influenza, que tradicionalmente tem início em abril, foi antecipada para 23 de março. Foram vacinadas 8,33 milhões de pessoas em Minas com idades entre 6 meses e 80 anos.

Neste ano, o Ministério da Saúde distribuirá 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente. Ela é produzida pelo Instituto Butantan, o mesmo que envasa a CoronaVac, imunizante contra o novo coronavírus. O ministério definiu os grupos prioritários para a campanha da vacinação contra a gripe.

Considerando a ausência de estudos sobre a coadministração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a COVID-19.

Para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19, deve ser priorizada a dose contra o coronavírus e agendada a vacina contra a Influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

O ministério ressalta que a ação de imunização contra a influenza é extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença. Portanto, deve ser mantida, apesar de todos os desafios frente à circulação contínua ou recorrente do SARS-CoV-2. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999.

Dúvidas sobre a vacinação



As duas vacinas (contra a gripe e contra a COVID-19) podem ser tomadas ao mesmo tempo?

O Ministerio da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses ao mesmo tempo.

Se a pessoa tomou uma das vacinas qual o tempo para tomar a outra?

É recomendado um intervalo de 14 dias entre as duas vacinas.

Qual das vacinas deve ser tomada primeiro?

Para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, deve ser priorizada a dose contra o coronavírus e agendada a vacina contra a Influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

Qual é o grupo prioritário na vacinação contra a gripe?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde

Idosos com 60 anos ou mais

Professores das escolas públicas e privadas

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários

Funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

População privada de liberdade

Fonte: Ministério da Saúde