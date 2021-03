PBH amplia vacinação contra a COVID-19 para novo público-alvo; veja qual

Nesta semana, BH iniciou a vacinação daqueles acima dos 75 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 22/03/2021)

A partir desta sexta-feira (26/3), idosos de 73 e 74 anos começam a ser vacinados em Belo Horizonte. Aqueles de 72 também iniciam a imunização nesta semana, porém neste sábado (27/3). As informações são da prefeitura.

Além dessas pessoas, a prefeitura vai vacinar osacima dos 60 anos a partir deste sábado.

Essa nova etapa da vacinação só vale para aqueles que completaram ou ainda chegarão a essas idades específicas até o dia 31 de março. Os locais podem ser consultados na lista abaixo.

NÃO CONSEGUE VER A LISTA DA VACINAÇÃO? CLIQUE AQUI

No caso dos servidores da saúde, cujos os locais de imunização ainda não foram divulgados, a aplicação das doses só valerá para aqueles cadastrados no site do Executivo municipal até essa terça (23/3).

A PBH também ampliou o horário de vacinação nos 152 centros de saúde e nos postos extras: das 7h30 às 16h30.

Nos três drive-thrus, o horário será das 8h às 16h30. Vale lembrar que eles estão localizados no Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis), na UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, Pampulha) e no Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia).

O idoso deve levar documento de identidade, CPF e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.

Pessoas desse público-alvo que estão acamadas devem se cadastrar no portal da Prefeitura a partir desta sexta (clique aqui para acessar). Após a aprovação, o idoso receberá o imunizante em casa.

Vacinômetro

Até esta quarta, BH vacinou 205.865 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 80.690 receberam a segunda dose.

Até o momento, BH recebeu 449.620 vacinas, sendo 390.808 já distribuídas. São 375.620 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 74 mil da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

A prefeitura vacinou, até aqui, 6.507 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 82.761 trabalhadores da saúde; e 116.597 idosos acima dos 76.