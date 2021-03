COVID-19: Lavras apura motivo de desmonte do Hospital de Campanha

Lavras está com o Hospital de Campanha desativado desde o fim do ano passado (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, informou que um procedimento interno foi aberto parao motivo do desmonte do, que funcionou até o dia 31 de dezembro e não teve o contrato

De acordo com a prefeitura, a estrutura foi implantada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Foi instalada uma estrutura com tendas de lona alugadas, na área de estacionamento da UPA, no valor de R$ 315.115,79. A estrutura externa foi desmontada no início do segundo semestre de 2020, em plena pandemia, e os boxes, camas e demais equipamentos foram colocados na área do estacionamento coberto, onde estavam alguns leitos, com várias goteiras” explica prefeitura.

A nota divulgada pela prefeitura informa que, também no ano passado, um novo Hospital de Campanha chegou a ser montado com os consultórios do Ambulatório Médico Especializado. A estrutura tinha oito leitos COVID-19, sendo que estavam cadastrados 26.

“Existia um convênio com a Universidade Federal de Lavras para funcionamento do hospital, que finalizou no dia 31/12/2020, data limite para prorrogação, que não foi feita pela gestão anterior. Em janeiro de 2021, o Governo de Lavras iniciou as tratativas para viabilização de um plano de contingenciamento para possível aumento dos casos de COVID-19, no município e deparou com o desmonte do Hospital de Campanha”, afirma.

Lavras tem 2.618 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 52 óbitos confirmados no município. A cidade sofreu recentemente surtos da doença em um internato e em uma multinacional.