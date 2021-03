COVID-19: internato em Lavras tem mais de 170 pessoas infectadas

Fotos foram compartilhadas e apagadas (foto: Reprodução Internet)

Um internato em, no Sul de Minas, vive um surto de COVID-19. A instituição soma 171 registros do novo coronavírus, sendo que outros 107testes foram aplicados nesta terça-feira (9/3). Fotos de estudantes em atividades, que promovem aglomeração, foram compartilhadas e apagadas.

As imagens compartilhadas nas redes sociais, pela própria instituição, no começo deste ano, mostram estudantesem atividades como caminhadas e festas em ambientes fechados. Mesmo com a pandemia, professores e alunos aparecem sem máscara e próximos uns dos outros.

Álbuns de fotos tinham atividades do ano passado e deste ano (foto: Reprodução Internet)

O caso ganhou repercussão apósde um radialista da cidade. “Esperamos que o município atue com mais transparência e seriedade no enfrentamento à pandemia e que situações como esta não se repitam”, ressalta o radialista.

Na semana passada, a prefeitura publicou nota para informar 45 testagens positivas no internato. Desde então, o número saltou para 171 infectados. Nesta terça-feira (9/3), outras 107 pessoas foram testadas.

“A prefeitura está monitorando desde quando chegou a denúncia. O acompanhamento é diário, o monitoramento é diário. Até agora, ninguém precisou ser hospitalizado, seguem em isolamento. E hoje a equipe da prefeitura, em parceria com o LabCovid, está na comunidade, onde estão sendo feitos os novos testes naqueles que testaram e deram negativos", afirma prefeitura.

De acordo com a instituição, a ano letivo começou de forma remota e seguindo todos os protocolos de prevenção. “Em regime de internato, voltaram aos residenciais 253 alunos, que também participam das aulas remotamente, de seus dormitórios. É importante reiterar que todos os cuidados de prevenção são praticados como distanciamento social, uso de máscara e higienização diária”, explica a assessoria de imprensa da instituição.

Depois da repercussão, as fotos de atividades com alunos aglomerados foram apagadas. “A Fadminas reconhece que há necessidade de aprimoramento e constante vigilância, sobretudo em face das novas variantes do vírus e em razão das atividades internas voltadas exclusivamente aos estudantes que vivem no campus em regime de internato”, disse por meio de nota.

A instituição afirmou ainda que todo apoio e medidas necessárias estão sendo dadas às pessoas que testaram positivo para a COVID-19.

Resposta da prefeitura de Lavras

No dia 23/02/2021, a Vigilância Epidemiológica Municipal recebeu denúncia por telefone, em que o reclamante relatou a ocorrência de alguns possíveis casos de COVID-19 em um internato localizado na zona rural de Lavras, próximo à comunidade de Itirapuan. No dia seguinte, a equipe de Vigilância em Saúde esteve no local para investigar o possível surto.

Durante a investigação, a equipe constatou que haviam pessoas infectadas e já estavam em isolamento, em suítes com capacidade para quatro pessoas. A instituição apresentou protocolo de biossegurança, que foi analisado e aprovado pela Vigilância Sanitária de Lavras. Ao mesmo tempo, foi verificado que não estavam acontecendo aulas presenciais.

No dia 25/02/2021, a instituição levou alguns internos sintomáticos para receberem atendimento no Hospital de Campanha da Unidade de Pronto Atendimento de Lavras (UPA) e realizarem o teste antigênico. Cinco pacientes apresentaram exames positivos para COVID-19.

Dada a rápida evolução, no dia 26/02/2021 foram coletados pela equipe de Vigilância em Saúde 40 amostras para análise de RT-PCR, no fluxo Funed/UFLA. A triagem dos pacientes foi realizada pela equipe de saúde do internato, com auxílio da Vigilância em Saúde, para identificação dos contactantes. O resultado obtido dia 01/03/2021 foi alarmante, em que dos 40 exames realizados, 31 tiveram resultados positivos.

No dia 03/03/2021, a Vigilância em Saúde em parceria com a Universidade Federal de Lavras / Labcovid, realizou um inquérito censitário, coletando amostras de 235 pessoas, dentre residentes e funcionários da instituição. O resultado da investigação diagnóstica do surto, divulgado na última sexta-feira, 05/03, foi de 126 casos positivos. Neste mesmo dia, representantes da Vigilância da Saúde do Trabalhador e Vigilância Sanitária fizeram levantamento dos trabalhadores do internato que residem fora da instituição e nova inspeção sanitária.

Felizmente, todos os funcionários que residem na comunidade de Itirapuan ou na cidade testaram negativo. Não existem casos hospitalizados e todas as medidas sanitárias cabíveis foram implantadas e estão sendo monitoradas pela Vigilância em Saúde. Foi feita ainda coleta de amostra de superfície, para realizar o teste RT-PCR, que determina como está o nível de contaminação dos ambientes, trabalho realizado pela LabCovid/UFLA em parceria com a Prefeitura de Lavras, por meio da Vigilância em Saúde.

Estão sendo tomadas todas as providências cabíveis, desde o primeiro dia em que a Secretaria de Saúde / Vigilância em Saúde tomou conhecimento dos fatos iniciais. Já foram realizadas três inspeções sanitárias, feito levantamento de dados pela Vigilância da Saúde do Trabalhador, assim como investigações epidemiológicas em curso.

Todos estes trabalhos estão sendo orientados e acompanhados pela Superintendência Regional de Saúde / Varginha, além do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS).

Até o momento, foram testadas para COVID-19 301 pessoas (na UPA e no LabCovid). Destas, 171 pessoas tiveram resultados positivos.

