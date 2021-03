HC-UFU vai receber mais 10 leitos de UTI COVID-19 até a próxima semana

Hospital da UFU terá 42 leitos de UTI (foto: Divulgação/HC-UFU) Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) terá 10 novos leitos de UTI para tratar pacientes com COVID-19. Durante uma apresentação feita por meio da internet, a superintendência do hospital ainda anunciou a ampliação da capacidade de armazenamento de oxigênio da unidade em 40%. A reitoria da UFU também participou da apresentação. de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) terá 10 novosde UTI para tratar pacientes com. Durante uma apresentação feita por meio da internet, a superintendência do hospital ainda anunciou a ampliação da capacidade de armazenamento deda unidade em 40%. A reitoria datambém participou da apresentação.





equipamentos fez com que fosse possível a abertura dos novos leitos, sendo que a maior parte já está em funcionamento, segundo o superintendente do HC-UFU, Nilton Pereira Júnior. “Recebemos respiradores, monitores cardíacos, verba para compra e aluguel de bombas de infusão, e insumos em geral. Com isso, abrimos seis leitos e estão previstos mais quatro para esta semana, totalizando 42 leitos de UTI adulto exclusivos para pacientes com COVID-19”, afirmou. Os equipamentos vieram dos governos Estadual e Federal.



No próximo mês, de acordo com a superintendência, a capacidade de armazenamento de oxigênio do HC-UFU vai passar por uma ampliação de 12 mil m³ de capacidade de armazenamento de oxigênio. Atualmente esse o volume máximo é de 30 mil m³ do gás. Nilton Júnior destacou que, com a segunda onda da COVID-19, houve medidas de prevenção para que não houvesse desabastecimento de suprimentos, inclusive de oxigênio. Até agora não houve desabastecimento de estoques no hospital.





Entre as medidas estão a redução do número de pessoas circulando no hospital com a suspensão, temporariamente, dos estágios curriculares dos cursos de graduação e a ampliação da restrição de visitas e acompanhantes.





Números



Ao todo, desde o início da pandemia, foram mais de 320 profissionais contratados emergencialmente, 226 só nos primeiros meses de 2021, segundo o HC-UFU. Dados epidemiológicos sobre os atendimentos realizados na unidade também foram apresentados e o balanço mostrou mais de 2,2 mil atendimentos e internações de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.





Apesar da taxa de mortalidade no hospital ser baixa em comparação ao índice nacional, entre 2020 e os três primeiros meses de 2021 houve um aumento de 23% de óbitos pela doença, saltando de 60 para 74 mortes até o dia 20 de março. Do total de óbitos ocorridos no HC-UFU 32% são de pessoas com menos de 60 anos.