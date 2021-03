Prefeitura de Uberlândia alerta para campanha falsa de arrecadação

Publicação circula por redes sociais e aplicativos de mensagens (foto: Divulgação/Secom) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, soltou um alerta sobre campanha falsa que circula por redes sociais e aplicativos de mensagens com pedido de doação de itens de necessidade básica e valores para compra de insumos que seriam repassados às Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) da cidade. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, soltou umsobreque circula por redes sociais e aplicativos de mensagens com pedido dede itens de necessidade básica e valores para compra de insumos que seriam repassados às Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) da cidade.





No alerta, o poder público afirma que “não há e nunca houve falta de produtos básicos na Rede Municipal de Saúde no combate à COVID-19 e, portanto, o município recomenda que a população não realize transferências de qualquer montante para contas não conhecidas”.









O comunicado da prefeitura ainda afirma que as doações recebidas pela administração municipal no enfrentamento ao coronavírus ocorrem por meio de “ritos legais, com assinatura de termo de doação por todos os envolvidos e divulgação transparente dos equipamentos ou insumos hospitalares recebidos. Lembre-se de checar as informações e procurar meios com credibilidade para evitar as fake news”.





Empresas e cidadãos interessados em contribuir podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação pelos números (34) 3230-2440 ou final 2714.