COVID-19: Prefeitura de Ipatinga desmente 'fake news' de comércio fechado

A nota da prefeitura enfatiza as declarações do prefeito Gustavo Nunes (PSL), que na sua primeira entrevista coletiva à imprensa, em (05/01) afirmou que manteria o comércio aberto, obedecendo às normas de segurança e enfrentamento à COVID-19.









Mas para que o comércio não feche as portas, a prefeitura pede à população para se manter em alerta, respeitando integralmente os protocolos sanitários, porque o risco de contaminação pela pandemia do novo coronavírus é real.





Nos próximos dias, a PMI lançará uma campanha de conscientização em massa, para orientar os estabelecimentos e também os usuários do comércio e outros segmentos quanto à importância de manter os cuidados necessários para frear e reduzir a proliferação da COVID-19.

A Prefeitura de Ipatingainformando que o comércio da cidade estará fechado a partir desta segunda-feira (11/01). Em nota, a prefeitura alertou todos os setores do comércio e a população que as informações seguras e verídicas são aquelas dos atos oficiais do poder público.