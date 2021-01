Minas tem mais de 4 mil novos casos de COVID-19 em 24 horas, com 115 mortes

Dados deste domingo (10/01) quebram sequência de recordes de registro de casos em 24 horas (foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais)

Os números deste domingo, ao menos, quebram uma sequência de recordes de casos em 24 horas. Nesse sábado (09/01), foram registrados 8.399 infecções em um dia em Minasa, maior marca desde o início da pandemia de COVID-19, em março de 2020 . O número bateu os 7.812 registros de coronavírus na última sexta-feira (07/01), que também era recorde.

Segundo os dados do boletim epidemiológico deste domingo, Minas tem 592.311 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. No total, são 12.709 mortes no estado e 530.061 pessoas recuperadas.