COVID-19: Ipatinga suspende cirurgias eletivas na sua macrorregião

As cirurgias eletivas foram suspensas como forma de priorizar as ações de combate ao novo coronavírus na macrorregião de Ipatinga (foto: Divulgação PMI)

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais solicitou neste sábado (09/01), à Prefeitura de Ipatinga, a. O pedido foi motivado por um parecer do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), que constatou a dificuldade de compra de medicamentos sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares em todo o Estado.

A subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaina Passos, responsável pelo relatório técnico, afirmou que é muito importante que a orientação seja acatada pelos gestores municipais e hospitalares, por ser uma das muitas ações do Governo de Minas Gerais de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A solicitação foi acatada e considerada uma medida importante neste momento de enfretamento à pandemia, conforme destacou Juliano Nogueira, Secretário Municipal de Saúde de Ipatinga. Ele disse que o governo municipal está tomando providencias enérgicas para conter a disseminação do vírus na cidade.

“Em janeiro faremos uma campanha massiva de conscientização e orientação da população, e vamos abrir, em tempo recorde, um Centro Provisório Emergencial de Enfretamento à COVID-19, para canalizar em um único local o atendimento às pessoas que tiveram contato com infectados com o novo coronavírus ou que apresentam sintomas da doença”, explicou o secretário.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), disse que a interrupção das cirurgias eletivas nesse momento, se faz necessária para evitar a maior propagação do vírus e garantir atendimento médico emergencial àqueles que mais necessitam.

“A orientação é um ajuste temporário na rede de saúde, com intuito de que todos os ipatinguenses continuem assistidos com garantia de qualidade e igualdade”. Para o prefeito, a suspensão não interfere nas cirurgias de urgência e emergência que chegam à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), e também os procedimentos de alta complexidade, que envolvem as cirurgias cardíacas, oncológicas e neurocirurgias.