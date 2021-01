COVID-19: decreto cancela comemorações do aniversário de Coronel Fabriciano

Prédio da Prefeitura de Coronel Fabriciano, uma das principais cidades do Vale do Aço, que não terá festa do aniversário da cidade em 2021 (foto: Divulgação PMCF)

A Prefeitura deanunciou a prorrogação do Decreto nº 7.449, proibindo a realização de eventos no município por 90 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. E cancelou as comemorações do, que acontece anualmente em 20 de janeiro, dia do

O Decreto Municipal, de 28/12/2020, proibiu a realização de quaisquer eventos com potencial de aglomeração de pessoas, seja com som ao vivo ou mecânico, independentemente da modalidade.

Para realizar eventos, no mesmo grupo familiar e que não promovam aglomeração, os responsáveis devem apresentar projetos à Secretaria de Governança Urbana, Planejamento e Meio ambiente os protocolos, demonstrando o cumprimento de medidas de segurança sanitária, bem como a limitação de no máximo uma pessoa a cada quatro metros quadrados.

A prorrogação do decreto também reforça a necessidade do uso de máscaras, fornecimento de álcool 70% e itens de higienização, e recomenda o distanciamento social, como forma preventiva ao contágio do novo coronavírus.

Bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar até às 23h, respeitando as medidas sanitárias e distanciamento social mínimo. Após esse horário, é permitido o funcionamento somente mediante delivery ou pagar e levar para consumir em casa, não sendo permitida a permanência no estabelecimento ou proximidades para o consumo.

Em caso de descumprimento, o responsável está sujeito às medidas penais, incluindo a possibilidade de prisão em flagrante conforme os artigos 267 e seguintes, previstos no Código Penal, além de medidas cíveis e administrativas. Já o estabelecimento que descumprir as regras, pode ter o alvará suspenso e multa e, no caso de reincidência, a cassação definitiva.

Conforme o artigo 3º do mesmo decreto, exige-se o retorno à normalidade dos horários de ônibus das linhas municipais como medida de evitar aglomeração de pessoas na cidade, pontos de ônibus e interior dos coletivos.

A circulação de “trenzinhos da alegria” no município continua com restrições. Os veículos não poderão circular durante o período estabelecido pelo decreto e até comprovarem o cumprimento das medidas de segurança sanitária impostas.

A liberação só ocorrerá após a vistoria dos “trenzinhos” por órgãos de fiscalização e vigilância em saúde da cidade. Quem descumprir, também estará sujeito à multa, sanções cíveis e penais e poderá ter seus bens apreendidos.

