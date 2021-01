''Fiquei cega de raiva'', diz mulher que matou garoto por causa de R$ 1

A mulher acusada de ter assassinado o garoto Kaike foi atuada em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Almenara (foto: Reprodução/Redes sociais) flagrante Rubim, no Vale do Jequitinhonha, por causa de uma discussão motivada por uma dívida de R$ 1. A mulher foi autuada na Delegacia de Plantão de Almenara. A Polícia Civil autuou em a mulher de 39 anos, acusada de matar, na quarta-feira (6/1), com um golpe de faca, o garoto Kaike Júnior Moreira da Silva, de 12 anos , em, no Vale do Jequitinhonha, por causa de uma discussão motivada por uma dívida de R$ 1. A mulher foi autuada na Delegacia de Plantão de Almenara.





Na tarde de quarta-feira (6/1), o garoto teria vendido dois salgados para o filho da mulher acusada. Segundo a Polícia Civil, Kaike contou o dinheiro que recebeu e viu que teria faltado a quantia de R$ 0,05 centavos no pagamento do segundo salgado, que custava R$ 1 e fez questão de receber R$ 1.





Diante da ameaça, que ela diz ter sido feita ao garoto, ficou ''cega de raiva'', foi à cozinha e pegou uma faca. Partiu pra cima do garoto e o golpeou pelas costas. A mulher declarou sofrer transtornos mentais e fazer uso de remédios controlados, e que não estava tomando regularmente porque estavam em falta, na sua casa.





A mulher foi autuada em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. As investigações prosseguem pela Delegacia de Polícia Civil da área para esclarecer totalmente os fatos. O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias e remetido à Justiça.