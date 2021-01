Após um ano, Ipatinga volta a fazer levantamento de focos do Aedes Aegypti

Agentes de combate às endemias farão visitas às residências à procura de focos do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya (foto: PMI/Divulgação)





Ipatinga está há um ano sem realizar o LIRAa. Em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde orientou que fosse feito somente o LIRAa de janeiro.









Em função do cenário epidemiológico relacionado à transmissão da COVID-19, os Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) vão seguir todas as recomendações técnicas para as visitas domiciliares.





Em Ipatinga, a última pesquisa de 2020 apontou infestação larvária de 5,3%, situação que é considerada de alto risco. Isso significa que, em cada grupo de 100 casas, lotes vagos e prédios públicos vistoriados pelos agentes foram identificados cinco focos do mosquito transmissor das doenças.





Conforme o Ministério da Saúde, o índice é considerado de alerta quando está entre 1% e 3,9%. A situação de risco para uma epidemia ocorre quando o número é igual ou superior a 4%. O índice apresenta patamar satisfatório somente quando está abaixo de 1%.





Cuidados





O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto do homem. Com hábitos diurnos, se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer.



A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por diversos criadouros.





Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os recipientes com água parada – ambiente propício para procriação do Aedes Aegypti.





Algumas das principais orientações são:

Tampar os tonéis e caixas d’água

Manter as calhas limpas

Deixar garrafas viradas com a boca para baixo

Manter lixeiras bem tampadas

Deixar ralos limpos e com aplicação de tela

Limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia

Limpar com escova ou bucha os potes de água para animais

Retirar água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa ou geladeira





O Centro de Controle de(CCZ) da Prefeitura de Ipatinga iniciou nesta quinta-feira (07/01) o primeiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2021. O objetivo é detectar o nível de infestação do, transmissor de. A pesquisa vai até o fim da semana que vem, em todos os bairros da cidade.