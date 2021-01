Fogo destrói ônibus na MG-217, em Poté, e passageiros saem a tempo

O ônibus, parado na estrada, com muitas chamas na parte de trás. Nesse momento o motorista já havia evacuado o veículo, que foi totalmente consumido pelas chamas (foto: Reprodução redes sociais)





Embora estivesse lotado de passageiros, ninguém ficou ferido. O motorista do ônibus contou que viu muita fumaça pelo retrovisor, saindo da parte de trás do veículo. Ele parou o veículo e ordenou a todos os passageiros que descessem.

O Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni foi chamado para apagar o fogo e, quando as viaturas chegaram ao local, o ônibus já havia sido quase todo consumido pelas chamas. Mesmo assim, os militares trabalharam durante uma hora para conter o fogo no veículo e na vegetação da beira de estrada.





O veículo ficou sob responsabilidade de um funcionário da empresa que estava no local, e providenciou a sua remoção até o pátio da empresa. O mesmo funcionário cuidou de conseguir vagas em outros ônibus da empresa que passavam pela estrada, para levar os passageiros até o destino final. As causas do incêndio estão sendo investigadas.





Um ônibus da Viação Rio Doce, que faz a linha Malacacheta a Poté, no Vale do Mucuri, foina rodovia MG-217, próximo a localidade de São Benedito, quase chegando em Poté.