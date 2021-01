Gerente de fazenda arranca testículos de cachorro, em Teófilo Otoni

Barão teve os testículos arrancados com faca e abandonado para sangrar, mas foi salvo por sua dona que o levou para uma clínica, onde passou por cirurgia (foto: Danielly Rockstrock/Divulgação) , sem raça definida e aproximadamente 6 anos de idade, foi vítima de maus-tratos por parte do gerente de uma fazenda na zona rural de Teófilo Otoni, no Leste de Minas. Barão mora com a dona, Danielly Rockstrock Souza, na Fazenda Santa Maria, próximo à Fazenda Planície, onde ele foi mutilado de forma cruel. O homem arrancou os testículos do animal com uma faca e o deixou em um terrão, para que ele sagrasse até a morte, segundo a dona do animal. , sem raça definida e aproximadamente 6 anos de idade, foi vítima depor parte do gerente de uma fazenda na zona rural deno Leste de Minas. Barão mora com a dona, Danielly Rockstrock Souza, na Fazenda Santa Maria, próximo à Fazenda Planície, onde ele foi mutilado de forma cruel. O homemcom uma faca e o deixou em um terrão, para que ele sagrasse até a morte, segundo a dona do animal.





“Ele fez isso para matar meu cachorro, a sorte é que eu cheguei a tempo e o salvei”, disse Danielly, abalada com a crueldade praticada contra Barão. O fato aconteceu no domingo (03/01) e, desde então, Danielly tem passado momentos de aflição. Sem dinheiro, ela saiu da zona rural e foi para a área urbana de Teófilo Otoni levando o cachorro.





Em Teófilo Otoni, Barão foi internado em uma clínica e submetido a uma cirurgia. A despesa fiou muito alta, segundo Danielly, e ela não tem condições de pagar a clínica. Quem deu apoio foram os ativistas da ONG Amemais, que conseguiram a liberação do animal da clínica. Mas as despesas ainda devem ser pagas.





No boletim de ocorrência, os policiais ouviram o acusado dos maus-tratos, que não negou ter praticado a mutilação. Mas justificou seu ato, alegando que Barão e um outro cachorro de Danielly costumam ir à sua fazenda e atacar os bezerros, confinados em um local cercado com cabos de aço. Assustados, os bezerros correm, tropeçam nos cabos e quebram as patas, segundo ele contou à polícia.





O homem disse também que Barão e outro cachorro comem o leite em pó nas tigelas higienizadas dos bezerros, contaminando o alimento e levando doenças para o curral. O homem foi preso e levado à Delegacia da Polícia Civil de Teófilo Otoni, que instaurou um inquérito policial. O acusado de maus-tratos foi liberado. Disse que pagaria as despesas do veterinário que cuidou de Barão.

“Ele me deu o número do telefone dele, mas sumiu, não me atende mais”, disse Danielly, que está mais aliviada com a melhora de Barão, que já está bebendo água, urinando normalmente.