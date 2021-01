Garoto de 12 anos é assassinado com golpe de faca por causa de R$ 1

O garoto Kaike cobrou R$ 1 que faltava no pagamento de uma venda de pastéis e recebeu como resposta uma facada nas costas, dada pela mulher que não gostou de ser cobrada (foto: Reprodução/Redes sociais)





O crime aconteceu na quarta-feira (6/1), depois que o garoto vendeu pasteis para os filhos da mulher acusada de ter golpeado Kaike. Houve uma discussão entre Kaique e a mulher, porque o garoto, ao conferir o valor que lhe fora pago, viu que faltava R$ 1.





O garoto, ferido, chegou a andar mais alguns metros pedindo ajuda e caiu na calçada. Foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado para o hospital de Rubim. A equipe médica tentou salvar o garoto, mas ele morreu pouco tempo depois de chegar ao hospital.





A mulher, ao saber que estava sendo procurada pela polícia, se trancou dentro de sua casa e só saiu depois de longa negociação com os policiais. Presa em flagrante, ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Almenara, cidade próxima a Rubim. Ela alegou que tem problemas mentais.





do menino, de 12 anos, chocou os moradores de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, cidade onde o garoto morava. Ele vendia pastéis e foi assassinado com umpor uma mulher de 39 anos