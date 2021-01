COVID-19: Governador Valadares chega à marca de 455 mortes pela doença

Representantes do governo municipal ouviram as reivindicações dos empresários dos setores que não podem funcionar durante a onda vermelha (foto: Divulgação PMGV) registrou, nesta sexta-feira (08/01), mais cinco mortes pela COVID-19, mesmo número registrado na quinta-feira. No período de 24 horas de divulgação dos boletins epidemiológicos, 10 pessoas morreram por complicações da doença.

A taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19 SUS ficou em 79,30% e os leitos UTI COVID-19 na rede privada registraram ocupação de 94,40%. Com as mortes registradas nesta sexta-feira, Governador Valadares atingiu a desconfortável marca de 455 mortes pela COVID-19.

Mesmo com o cenário nebuloso, pequenos empresários de setores que estão impedidos de funcionar, como salões de beleza,, quadras poliesportivas e salões de festas, se reuniram na prefeitura e pediram o apoio do munícipio para a reabertura dos seus estabelecimentos.

O vice-prefeito de Valadares, David Barroso, que recebeu os empresários, disse a eles que o prefeito André Merlo entende a reivindicação do setor porque é pró-flexibilização. E que, desde que o município foi obrigado por decisão judicial a aderir ao Plano Minas Consciente, a Prefeitura vem trabalhando para que haja um equilíbrio entre a saúde e a economia.