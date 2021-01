COVID-19: Poços de Caldas ultrapassa 3 mil casos e segue com restrições

Poços de Caldas tenta conter avanço da COVID-19 (foto: Reprodução/ Internet)

A Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, está preocupada com o avanço do novo coronavírus na cidade.Uma nova análise do cenário da pandemia será feita no dia 18 de janeiro.

De acordo com a prefeitura, Poços de Caldas bateu recorde e ultrapassou os 3 mil casos de COVID-19. A cidade segue com 3072 pessoas infectadas e 88 mortes confirmadas pela doença. Sendo que nos últimos 10 dias, o município somou 276 casos positivos e seis óbitos.

O documento mantém a 40% de ocupação em bares e restaurantes, com distanciamento de 2 metros entre as mesas.

Segundo o decreto, eventos públicos e privados, que promovam aglomeração com mais de 30 pessoas, estão proibidos na cidade. Também continua suspenso o funcionamento de brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e similares.

O decreto prevê penalidades para quem descumprir as regras, incluindo sanções administrativas de multa e interdição do estabelecimento.

Poços de Caldas tem 56 leitos da Unidade Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com COVID-19. E desse total, 20 estão ocupados. No dia 18 de janeiro, a prefeitura vai fazer uma nova análise do cenário da pandemia na cidade.