Cronograma falso de vacinação em Uberlândia preocupa Prefeitura

Agendamento da vacina é confirmado apenas via mensagem de texto SMS (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) falso cronograma de vacinação contra a COVID-19 por meio de redes sociais preocupa o município de Uberlândia, uma vez que pode causar transtornos e desacreditar a atual campanha. A Prefeitura lançou comunicados em diversos meios oficiais desmentindo o calendário. A divulgação de umdecontra apor meio de redes sociais preocupa o município de, uma vez que pode causar transtornos ea atual campanha. A Prefeitura lançou comunicados em diversos meios oficiais desmentindo o calendário.





A publicação falsa traz datas escalonadas para a aplicação das doses e inclui erroneamente pessoas com mais de 55 anos no grupo contemplado nesta etapa da vacinação. As datas fazem referência ao mês de março e incentiva as pessoas a repassarem, como forma de aviso, para uma suposta preparação para vacinação já no próximo dia 1º.

Cronograma falso divulgado em Uberlândia (foto: Reprodução)

“A administração municipal reitera que o agendamento da vacina é confirmado apenas via mensagem de texto SMS – nunca por aplicativos de bate-papo, como WhatsApp. Na mensagem oficial, constam local, data e horário em que a pessoa será atendida. O agendamento é feito com base no cadastro prévio feito pela população, conforme o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde, que também definiu quais são os grupos prioritários”, disse o município.





Neste momento, foi iniciada a aplicação da segunda dose das vacinas para profissionais da saúde que atuam na linha de frente de enfrentamento da COVID-19, idosos acamados e idosos e profissionais que estão em Instituições de Longa Permanência.





Foi destacado ainda que a imunização tem grupos prioritários e segue a ordem do cadastro de acordo com a quantidade de doses liberadas para a cidade.



“É essencial que a comunidade se atenha, para receber informações ou tirar dúvidas, aos canais oficiais de comunicação do município, como o Portal da Prefeitura e suas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e 'Zap da Prefeitura', no número 34 99774-0616). Dúvidas também podem ser sanadas no Serviço de Informação Municipal (SIM), no 3239-2800”, informou a Prefeitura.