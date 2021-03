Divinópolis antecipa feriado até de 2022 para conter circulação de pessoas

Os feriados na cidade foram antecipados para a Semana Santa (foto: Divulgação/PMD)

, no Centro-Oeste de Minas Gerais, vaia partir desta segunda-feira (29/3) quatro. O prefeito Gleidson Azevedo (PSC) tratou a medida como “extrema” para conter a circulação de pessoas nas ruas da cidade devido àdo novo coronavírus.Para justificar a medida, ele citou a alta taxa de ocupação hospitalar, que chegou a 389% no hospital de campanha nesta sexta-feira (26/3).

Serão considerados feriados os dias 29, 30 e 31 de março e 1º de abril (segunda a quinta-feira) da. A sexta-feira (2 de abril) já é feriado de Paixão de Cristo.

Com essa decisão, serão antecipados os seguintes feriados: Aniversário de Divinópolis e Dia de São Firmino (1º de junho), Corpus Christi (3 de junho) e o Dia de Imaculada Conceição, 8 de dezembro, de 2021 e de 2022.



Esses feriados constam na Lei Municipal nº 744 de abril de 1967.

A medida “não se aplica aos serviços públicos de saúde, às unidades de saúde, aos serviços de segurança pública, de fiscalização e de serviço funerário, além de outras atividades que não podem sofrer descontinuidade”.

Votação acirrada

A antecipação passou primeiro pelo crivo dos vereadores. Em votação acirrada, nesta sexta-feira (23/3), o presidente da Câmara, Eduardo Print Jr (PSDB), definiu o resultado com o voto de minerva. O placar terminou em 9 a 8.

Durante discussão acalorada, o vereador Rodrigo Kaboja (PSD) pediu sobrestamento. Entretanto, foi negado por Print Jr. Para ele, a antecipação é “assoada, temerária” e pode gerar “mais problemas do que soluções”.

“Traremos mais incertezas para os trabalhadores, para os empresários e principalmente para as indústrias. As pessoas terão grande dificuldade para pagar suas contas e cumprirem seus compromissos. (...) Os empresários já estão com água no nariz, e essa medida irá afogá-los ainda mais”, argumentou.



Ele ainda questionou o cumprimento do isolamento. “Quem garante que em vez de estarem protegidos no trabalho não estarão em sítios?”, indagou.

Na mesma linha, o presidente da Comissão de Saúde, Israel da Farmácia (PDT), disse que antecipar o feriado seria dar “carnaval para a turma”.



Ele ainda acusou o governo de fazer vista grossa para a falta de fiscalização: “No governo passado era um saco, era fiscalização sábado, domingo, feriado. Agora não tem”.

O vereador Flávio Marra (Patriotas), sem usar máscara, classificou a Onda Roxa como “lockdown mentiroso”. Disse que a aprovação do projeto representaria o fechamento da cidade e que até o momento não houve impacto positivo na ocupação hospitalar.



“Antes, a UPA estava com 98% de ocupação, agora está com 300%”, declarou, apelando ao prefeito: “Quem a gente está querendo enganar aqui? O Zema é um cagão. Não seja um cagão, prefeito. Não feche a cidade”.

A vereadora Lohanna França (Cidadania) foi a favor do projeto. Entretanto, criticou a falta de planejamento do governo ao lidar com o setor empresarial. “Os empresários poderiam ter sido mais respeitados. Faço coro a isso. Avisamos no dia 10 de março (risco de colapso). A prefeitura poderia ter feito um plano de fechamento em que eles (empresários) pudessem ter se preparado”, afirmou.

Rodyson do Zé Milton (PV) também foi favorável. Alegou que o projeto é uma “ajuda aos pequenos empresários” que poderão abrir as portas nas datas oficiais dos feriados. Ele citou que, mesmo sem a antecipação, o comércio não poderia funcionar normalmente na próxima semana.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

