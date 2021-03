Bueno Brandão decreta lockdown aos finais de semana e feriados

Cidade instala barreira e fecha para visitantes nos finais de semanas e feriados. (foto: Imagem divulgação prefeitura)

A prefeitura deno Sul de Minas, decretou ade todas asnos próximos dois finais de semana. Aos sábados, domingos e feriados só poderão funcionar farmácias, atendimentos de urgência e emergência na área de saúde humana e animal, serviços funerários e postos de combustíveis. Aé válida para os dias 27 e 28 de março e 02, 03 e 04 de abril.

De acordo com o novo, os estabelecimentos do setor de alimentação e os fornecedores de água mineral e de gás só poderão efetuar entrega em(delivery). Ou seja, é vedado o atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada 'pegue e leve', 'take-away' ou 'drive-thru'.

“Nós tomamos essa medida em função do anúncio das prefeituras das grandes cidades de São Paulo de um megaferiado, o que vai fazer com que os paulistanos e paulistas saiam das grandes cidades e procurem as montanhas, as cachoeiras, o clima do Sul de Minas. Isso poderia causar aglomerações nos nossos estabelecimentos comerciais, por isso então nós tomamos essa medida mais drástica", explica o prefeito de Bueno Brandão, Sílvio Antônio Félix (PSD).

O prefeito ainda afirma que o município irá instalar uma barreira sanitária na principal entrada da cidade, na rodovia que liga Socorro a Bueno Brandão: “Teremos sim o pessoal trabalhando nessa barreira sanitária, orientando (as pessoas), já que nós não podemos barrar o acesso de ninguém”.

COVID-19 em Bueno Brandão

O município confirmou mais uma morte pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (24/03), um total de 15 óbitos desde o início da pandemia. O total de moradores que foram contaminados pelo vírus é de 415, sendo que nesse momento 53 pessoas estão em acompanhamento – hospitalizadas (9) e em isolamento domiciliar (44).

“Bueno Brandão vive um momento muito difícil de aumento de casos. Nós temos 15 óbitos já confirmados para uma cidade de 11 mil habitantes, é um número que nos preocupa muito. Isso nos levou, depois de uma reunião com comitê que participa dessas reuniões junto comigo e com o vice-prefeito, Juninho Cavini, a tomar essa decisão que a gente julga que é drástica, mas necessária – porque o objetivo é salvar vidas”, ressalta Sílvio Félix. (Gabriella Starneck/Especial para o EM)