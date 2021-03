Itajubá é a primeira do Sul de Minas a ultrapassar a marca de 200 mortes

Itajubá contabiliza 207 vítimas da COVID-19 e 5.528 diagnósticos positivos da doença (foto: Geraldo Gomes - Reprodução prefeitura)

A prefeitura deconfirmou mais oito mortes por, de acordo com boletim atualizado na noite desta segunda-feira (22/3). Com os novos registros, a cidade passou a ser a primeira docom mais de 200 vítimas fatais da doença.

O município contabiliza 5.528 diagnósticos positivos para a COVID-19 desde o início da pandemia, com 207 óbitos confirmados e nove em investigação. Em 15 dias, mais de 60 pessoas perderam a vida para doença. Há duas semanas atrás, Itajubá passou a ser a cidade da região com mais mortes pelo novo coronavírus, à frente de Poços de Caldas.

COVID-19 no Sul de Minas

Os leitos de enfermaria e UTI's estão lotados há uma semana. Além disso, de acordo com o boletim da prefeitura, oito leitos extras de tratamento intensivo e quatro leitos extras de suporte ventilatório também estão com pacientes.

A macrorregião Sul possui 120.397 casos confirmados da doença, a segunda do estado com mais diagnósticos positivos. O Sul de Minas também é a terceira região com mais mortes por COVID-19, com 2.508 vítimas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

De acordo com a SES-MG, a ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para COVID-19 está em 94,46% no Sul de Minas. Neste momento, 358 pacientes que testaram positivo - ou que estão com suspeita da doença - estão em leitos de tratamento intensivo.