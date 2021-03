Em Pouso Alegre, professor morre de COVID no dia em que completaria 39 anos

Professor, que era amante do samba e do Botafogo, foi homenageado pelos amigos e pelo clube do coração (foto: Reprodução de Facebook)

As mensagens de pesar e a saudade dos amigos se misturam com as postagens deno perfil do professor Victor Loureiro da Silva. Victor morreu dena madrugada desta quinta-feira (18/3). Mesmo no dia em que completaria 39 anos de vida.

O corpo dofoi sepultado às 16h, no cemitério Parque Jardim do Céu, seguindo todos os protocolos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Poucos amigos foram à porta do cemitério se despedir do professor, que amava um bom samba e o Botafogo.Um dos amigos levou um cavaquinho e fez a homenagem cantando a música ‘Lama nas Ruas’.

Amigos mais próximos de Victor confirmaram que o professor foi diagnosticado com a COVID-19 na quinta-feira da semana passada. Ele teve os sintomas mais leves e estava cumprindo a quarentena em casa, onde morava com o pai e a mãe.

Na madrugada desta quinta, uma semana depois do exame, Victor começou a passar mal, com falta de ar. O Samu foi chamado, mas não deu tempo de levar o professor ao hospital.

Everton Moura, um dos muitos amigos que se despediram pelas redes sociais, escreveu: “Estivemos junto em momentos que marcaram minha vida!! Era dócil, de fácil amizade, tinha personalidade e opinião fortes, sobre vários temas, conhecia muito sobre música boa. E era maluco pelo Botafogo... A dureza da vida não nos permite estarmos junto neste momento, mas deixo aqui meu abraço e minhas orações, para todos os familiares e amigos que possam ter o conforto vindo de Deus”.

A amiga Aline Mara também postou: “É inaceitável que no dia em que devíamos estar comemorando sua vida tenhamos que aceitar sua partida, meu amigo... meu irmão!! É difícil demais aceitar e não poder me despedir de você! Te amo demais, meu irmão! Se cuidem gente, pelo amor de Deus, se cuidem!! A dor de perder alguém tão querido é demais... descansa meu amigo!! Enorme é a falta que iremos sentir!!”.

O Botafogo, time do coração do Victor Loureiro da Silva, também fez uma homenagem para o professor no Twitter.





O Botafogo lamenta o falecimento de Victor Loureiro, torcedor apaixonado e fundador da Confraria Alvinegra em Pouso Alegre (MG). Nossos profundos sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/ufimlOWizB %u2014 Botafogo F.R. (@Botafogo) March 18, 2021

COVID-19 em Pouso Alegre

A morte do professor ainda não está registrada no último boletim divulgado pela Prefeitura de Pouso Alegre, que trouxe os dados referentes a quarta-feira (17/3).

A cidade contabiliza 122 óbitos em decorrência da COVID-19. São 10 registros desde o fim de semana.

O número de casos de moradores contaminados também deu um salto nos últimos dias. Nas últimas 48 horas, a prefeitura confirmou que 482 pessoas foram diagnosticadas com o vírus.

A ocupação de leitos clínicos está em 100% e de UTI em 94%.