COVID-19: Cidades de Minas em estado crítico recebem doses extras da vacina

O governo de Minas Gerais informou oficialmente a liberação de doses extras para imunizar a população de 10 cidades em situação crítica do Estado. Serão 370 doses extras em cada cidade destinadas à imunização de 135 habitantes de 75 a 79 anos.



As cidades que receberão as doses extras são João Monlevade, Varzelândia, Manhuaçu, Caputira, Mutum, Ipanema, Porteirinha, Ponte Nova, Guaraciaba e Araporã. De acordo com o governo estadual, a liberação ocorrerá ainda nesta semana.





"Foram consideradas as especificidades de cada território e a identificação do risco frente aos impactos do coronavírus na respectiva população", relatou o governo em nota informativa. O envio foi deliberado em reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) e os imunizantes integram uma reserva técnica.









Ainda segundo Janaína Fonseca, os municípios foram avaliados por meio de indicadores que englobam ocupação de leitos, mortalidade e incidência nos últimos sete dias.





No dia 5 de março as regiões Noroeste e Triângulo Norte de Minas Gerais também já haviam sido contempladas com mais doses de imunizantes.