COVID-19: Idosos de 77 anos são vacinados nesta quinta-feira (18/3), em BH

160 centros de saúde e postos drive-thru de BH recebem os idosos para a imunização (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Chegou a vez dos idosos de 77 anos serem vacinados contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Conforme programação da PBH, a campanha para essa faixa etária está prevista para acontecer até esta sexta-feira (19/3).









Atualmente os postos para veículos estão localizados no Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis), na UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, Pampulha) e no Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia).

Para receberem a primeira dose do imunizante, as pessoas que estiverem nos grupos de prioridade devem ter as respectivas idades completadas até 31 de março.





O idoso deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal recomenda a presença de apenas um acompanhante por pessoa.





De pouco a pouco





De acordo com a prefeitura de BH, os idosos de 78 e 77 anos foram incluídos no calendário de vacinação após a capital mineira receber 21,8 mil doses da CoronaVac, vacina fabricada pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.





Ao todo na cidade, até o momento, 88.785 idosos receberam a aplicação da primeira dose e 12.533 aplicações da segunda dose do imunizante.





Com a ampliação da vacinação, a expectativa é vacinar cerca de 21 mil idosos entre 77 e 78 anos nesta semana.





BH em alerta









Mesmo com maiores restrições no funcionamento de atividades não essenciais, o número de casos na capital mineira é alto. A cidade chegou a 127.038 confirmados: 2.957 mortes, 7.332 pacientes em acompanhamento e 116.749 recuperados. Em comparação ao balanço anterior, houve crescimento de 1.377 casos e 27 óbitos.