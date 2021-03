COVID-19: hospitais abrem vagas para profissionais da saúde em BH

Enfermeiro — inscrições até 26/03, edital 008/2021.



Técnico em Enfermagem — inscrições até 23/03, edital 007/2021.



Farmacêutico — inscrições até 30/03, edital 005/2021.



Nutricionista — inscrições até 26/03, edital 009/2021.



Médico do Trabalho — inscrições até 30/03, edital 003/2021.



Técnico em Informática — inscrições até 26/03, edital 006/2021.



Técnico em Laboratório — inscrições até 26/03, edital 011/2021.



Técnico em Nutrição — inscrições até 30/03, edital 010/2021.

Médico (12h semanais): R$ 4.491,07

Médico (24h semanais): R$ 8.982,14

Enfermeiro especialista para leito de CTI (36h semanais): R$ 4.718,41

Enfermeiro para leito clínico (36h semanais): R$ 4.018,77

Técnico de Enfermagem (40h semanais): R$ 2.768,60

Fisioterapeuta respiratório (30h semanais): R$ 3.782,82

Os interessados devem consultar o edital correspondente no Diário Oficial do Município para verificar os pré-requisitos de cada área de atuação, documentação para inscrição e outras informações importantes.Todas as inscrições são realizadas das 8h às 16h, no departamento de Recursos Humanos do HMOB, localizado na avenida José Bonifácio, 85, São Cristóvão.O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) oferece as seguintes vagas: 12 vagas para médico clínico (24h); 8 vagas para médico intensivista (12h) ou 4 vagas para médico intensivista (24h); 10 vagas para enfermeiro; 40 vagas para técnico em enfermagem; 6 vagas para fisioterapeuta.Os profissionais interessados podem fazer a inscrição via Banco de Currículos no site do hospital . Basta escolher a vaga e preencher as informações solicitadas. A carga horária e salário variam de acordo com a função. Veja: