Sem médicos, governo de Minas não consegue ampliar leitos para COVID-19

Durante os próximos 15 dias, Minas Gerais vai adotar medidas mais rígidas para tentar frear o avanço da COVID-19 (foto: Pixabay/Reprodução)

Com o aumento de infecções no estado, oenfrenta uma nova dificuldade para ampliar o número deque possam preencher as vagas abertas e garantir atendimento aos pacientes de COVID-19.