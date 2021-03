COVID-19: idosos de 77 e 78 anos serão vacinados até sexta, em BH

vacinação de idosos de 77 e 78 anos. A vacinação está acontecendo em formato drive-thru. Termina nesta sexta-feira (19/3) em Belo Horizonte ade idosos de. A vacinação está acontecendo em formato

De acordo com a PBH os horários de vacinação são:

7h30 às 15h30 nos 152 centros de saúde e nos postos extras

8h às 15h nos postos drive-thru.

Em um dos postos de drive-thru localizado no Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, em BH, os idosos que foram receber a primeira dose da vacina estavam bastante emocionados e felizes.





O engenheiro Jader Pereira Matos, de 78 anos, ao chegar ao local disse que estava muito feliz. "Estou me sentindo privilegiado. Tenho três filhos, duas meninas e um menino e agora estou tranquilo, porém, não podemos relaxar com as medidas preventivas."





Diva Geralda de Oliveira Gomes, também de 78 anos, tem sete filhos e oito netos e estava acompanhada de dois filhos, Lidian Kelly e Eduardo. A filha filmou a mãe ser vacinada e também estava muito emocionada. "Graças a Deus, a família toda estava esperando por isso. A gente fica tão preocupada, porque somos de idade e não podemos nem andar mais, nem sair, só ficar presa. Só fico triste de saber que meus filhos ainda não podem se vacinar, mas vai chegar a hora deles, se Deus quiser."

Idosos de 78 anos sendo vacinados no Boulevard Shopping, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Segundo a enfermeira Caroline Miranda, os idosos vacinados nesse posto estão recebendo a primeira dose da Coronavac, do Instituto Butantan. A segunda dose será aplicada no dia 7 de abril. "Mesmo tomando as duas doses, as pessoas têm que continuar com as medidas de proteção contra o vírus", explicou.

