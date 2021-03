Moradores de Lagoa Santa querem mais clareza no processo de vacinação

Moradores pedem transparência no vacinômetro e agilidade na vacinação dos idosos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"Não sei o que está adoecendo mais, se é o vírus ou a falta de informação e transparência." O desabafo da aposentada, Maria Cristina Lage, de 62 anos, moradora de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, refere-se à falta de transparência nos boletins semanais de vacinação contra a COVID-19.

“Até agora aqui em Lagoa Santa só os idosos institucionalizados e os acima de 90 anos completaram a imunização. Não sabemos em que passo está a vacinação dos outros grupos, mas acompanhando os boletins, vejo que até veterinário e professor de academia já foram vacinados na frente."

O que diz o plano de vacinação

De acordo com o Plano Municipal de Vacinação da prefeitura de Lagoa Santa, para diminuir a transmissibilidade da doença, 70% da população tem que estar vacinada. Para chegar nesse quantitativo, o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na redução da mortalidade pela COVID-19. Com isso, existe a necessidade de estabelecer grupos prioritários para a vacinação.

O plano de vacinação aponta que os grupos prioritários, e aqui incluem-se os trabalhadores de serviços de saúde, “são todos aqueles que atuam em espaços de assistência e vigilância à saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais”.

Dessa maneira, segundo o plano, são incluídos os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, nutricionistas, biólogos, biomédicos, profissionais da educação física, dentistas, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas somente os que estão prestando serviços diretos de assistência.

Ainda segundo o plano de vacinação, para o planejamento de ação é necessário fazer o levantamento do quantitativo dos trabalhadores da saúde envolvidos na pandemia, mas em nenhum local da página da prefeitura esse quantitativo foi disponibilizado.

Para Cristina, o objetivo não está de acordo com a realidade, pois das 49 mortes pela COVID-19 na cidade, 32 foram nos três primeiros meses de 2021 e 21 delas eram idosos. Com isso, a aposentada questiona o foco da vacinação se é no idoso, maior vítima, ou nos diversos profissionais da saúde.

“É uma coisa maluca aqui em Lagoa Santa. Nós temos cobrado porque saem aqueles boletins frios com poucas informações. Acredito que eles têm condições de informar para a população a quantidade certa de doses para cada grupo”.

Vacinômetro

Segundo dados do vacinômetro, até a última remessa enviada pelo governo federal aos estados e posteriormente aos municípios, até o dia 8 de março, 1577 pessoas na cidade tomaram as duas doses da CoronaVac e 1210 da Astrazeneca. O quantitativo de distribuição para idosos e profissionais da saúde não é disponibilizado pelo boletim.

Mas, segundo as notas divulgadas no site da prefeitura, até agora apenas os idosos institucionalizados completaram a imunização. No dia 2 de fevereiro, o município recebeu 1643 doses da CoronaVac que é capaz de atender 821 pessoas e mais 620 doses da Astrazeneca, que dá um total de 1441 moradores de Lagoa Santa imunizados. Porém, o boletim não informa se o quantitativo da CoronaVac foi todo para primeira dose ou foi dividido. Além disso, não informa especificamente para quais grupos foram destinadas as quantidades das doses.

Nesse boletim, a informação é que foram contemplados profissionais dos serviços de resgate dos bombeiros e funerário; laboratórios públicos e privados; das instituições de Longa Permanência; da Atenção Básica e Especializada; e da Vigilância em Saúde. Nessa fase nenhuma dose foi destinada aos idosos.

No dia 16 de fevereiro, a prefeitura recebeu do estado mais 430 doses da CoronaVac destinadas à primeira dose e 331 doses para completar a segunda dose. Só nesse boletim é informada a divisão, mas também não fala a quantidade para cada categoria profissional.

O boletim dessa data informa que no dia 15 de fevereiro começará a imunização dos idosos com mais de 90 anos.

Na quinta remessa de vacinas enviadas, Lagoa Santa recebeu no dia 01 de março, 760 novas doses de vacina da COVID-19, sendo 590 da AstraZeneca e 170 da CoronaVac. O boletim informa que continuarão com a vacinação dos profissionais de saúde da rede suplementar do município, mas não informa a quantidades desses profissionais. Nessa fase da vacinação todos os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte já estavam vacinando os idosos de 85 a 89 anos.

A aposentada Vanda Lucia Silva, de 61 anos, também questiona a transparência dos dados no site da prefeitura. Segundo a aposentada, ela já buscou informações na prefeitura mas nunca teve respostas.

“A gente não tem nada escrito no site da prefeitura, não sabemos quem foi vacinado, qual a função, o cargo que a pessoa exerce dentro de Lagoa Santa. No portal da transparência de outras cidades, como de Belo Horizonte, a gente vê o quantitativo especificado em cada grupo, aqui não vemos nada."

No boletim das vacinas do dia 23 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que está em processo de elaboração de um novo formato de boletim, que garanta a transparência e clareza das informações, mas ainda não disponibilizou o novo formato.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Lagoa Santa não respondeu as perguntas.