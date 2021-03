Para não repetir aglomeração, Pedro Leopoldo abre novo ponto de vacinação

O Centro Integrado de Atenção à Saúde foi realocado para vacinar nesta quinta-feira (11/03), idosos de 84 anos. Na sexta-feira será a vez dos idosos de 83 anos (foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo)

Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou mais um ponto de vacinação no município para tentar evitar a repetição do problema. Ao mesmo tempo, também definiu um calendário de vacinação, separado por idades.



Localizado próximo à rodoviária, o Centro Integrado de Atenção à Saúde, na Rua Antônio Rodrigues Cardoso, 63, vai vacinar apenas os pedestres. O local foi aberto nesta quinta-feira (11/03) e vai vacinar idosos de 84 anos. Depois que uma longa fila se formou na madrugada do dia 6 de março para a vacinação de idosos na cidade, a prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou mais um ponto de vacinação no município para tentar evitar a repetição do problema. Ao mesmo tempo, também definiu um calendário de vacinação, separado por idades.Localizado próximo à rodoviária, o, na Rua Antônio Rodrigues Cardoso, 63, vai vacinar apenas os pedestres. O local foi aberto nesta quinta-feira (11/03) e vai vacinar i

“Com a criação do novo ponto, a gente acredita que o processo de vacinação vai ser mais tranquilo para o idoso e também para a equipe de saúde. A escolha veio para dar uma resposta à população de que a prefeitura está aberta a melhorar as estratégias”.

Acompanhada da filha, dona Geralda Aparecida, de 84 anos tomou a primeira dose do imunizante (foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo) Os vinte netos e nove bisnetos da dona Geralda Aparecida, de 84 anos, ficarão aliviados. Acompanhada da filha, a idosa saiu do Bairro Teotônio Batista de Freitas para tomar a primeira dose da vacina CoronaVac no novo ponto de vacinação.

“Pra mim esse é bom dia na minha vida, diante de tantas coisas que já passei nesses 84 anos. Estou feliz com a vacina, esperava por muito tempo isso e foi bom porque não teve fila”, afirmou.



De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação via Drive-Thru, para aqueles que preferirem ir de carro continuará sendo no Centro Municipal de Imunização.





Divisão por idade





Com a nova remessa de 303,6 mil doses de vacina contra a COVID-19 que chegaram na terça-feira (9/03), Pedro Leopoldo recebeu apenas 380 doses. Segundo a Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo esse quantitativo será o suficiente para vacinar os idosos de 84 e 83 anos.

Nesta quinta-feira (11/03) será a vez dos idosos de 84 anos e na sexta-feira (12/3), os idosos de 83 anos poderão procurar as duas unidades.

'A divisão por idade também faz parte das estratégias para evitar filas" afirma Lage.





Descentralização

A Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde de Pedro Leopoldo, Raquel Lage, afirma que faz parte da estratégia de logística de distribuição e vacinação na cidade descentralizar o atendimento.

“Não queremos ficar com apenas um ou dois pontos de vacinação, a gente quer o máximo possível que a vacina chegue próximo às casas das pessoas. À medida em que as doses forem chegando e dependendo da quantidade enviada, nós faremos planejamentos para ampliar os locais, mantendo a segurança da vacina com refrigeração adequada no condicionamento”.