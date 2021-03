PBH desmente desativação de postos de vacinação contra a COVID-19

Mensagem que viralizou nas redes sociais fez o posto do Minas ficar superlotado nesta quinta-feira (foto: Reprodução de Internet)

Nesta quinta-feira (18/3), viralizou nas redes sociais uma mensagem informando que o posto de vacinação contra a COVID-19, instalado no Minas Tênis Clube, corria o risco de ser desativado por causa da baixa demanda. Só que, pela manhã, tudo mudou. Uma grande fila se formou do lado de fora do clube. Saía da entrada do Centro Cultural – onde foi montado o posto –, quase na esquina da Rua Antônio de Albuquerque, avançando em direção à Praça da Liberdade e descendo a Rua Antônio Aleixo.





O espaço foi cedido à Secretaria Municipal depelo Minas, segundo o porta-voz do clube, e é a Prefeitura de Belo Horizonte quem coordena o processo de vacinação.

Em nota, a PBH informa que pode ocorrer superlotação de um ou outro posto, como também outros ficarem vazios. Isso aconteceu com o Minas e com o posto na Fafich, no Bairro Santo Antônio.



“Se em um, o movimento for maior, a pessoa pode ir a outro, para evitar fila e espera”, diz a nota da prefeitura. Não há fechamento de postos em vista.

77 anos

A Prefeitura de BH ampliou, nesta quinta-feira (18/3), a vacinação contra a COVID-19 para idosos com 77 anos completados até 31 de março de 2021.



A nova faixa etária foi incorporada ao grupo a ser imunizado após uma nova remessa com 37 mil doses da vacina CoronoVac entregue a Belo Horizonte na terça-feira.



A expectativa é imunizar cerca de 11,5 mil idosos com 79 anos residentes na capital.

São 152 centros de saúde, nos oito postos extras ou ainda nos três postos de drive-thru.



O horário para a vacinação é das 7h30 às 15h30. Nos postos drive-thru, o horário é das 8h às 15h.



O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades.



A PBH recomenda que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Pontos extras para vacinação

Secretaria Municipal de Educação (SMED): Rua Carangola, 288, Santo Antônio

Escola de Saúde Pública (ESP) : Rua Uberaba, 2.061, Barro Preto



Escola Municipal Senador Levindo Coelho: Rua Caraça, 910, Serra



Minas Tênis Clube I: Rua da Bahia, 2244, Lourdes



Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família: Rua Joaquim Felício, 101, Sagrada Família



Centro de Especialidades Médicas (CEM) IPSEMG: Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia



Sesc Centro de Excelência em Saúde: Rua Viana do Castelo, 645, São Francisco



Centro de Referência da Pessoa Idosa: Rua Perdizes, 336, Caiçara