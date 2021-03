Começa vacinação entre 77 e 78 anos

Imunização de idosos ocorrerá de hoje a sexta-feira: Saúde espera vacinar 21 mil moradores do novo grupo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 15/2/21)





Idosos com 77 e 78 anos começarão a ser vacinados em Belo Horizonte nesta semana. A partir de hoje, moradores com 78 anos passam a ser imunizados, num cronograma que vai até sexta-feira. Já quem tiver 77 anos receberá a primeira dose a partir de quinta-feira, em programação que se repetirá no dia seguinte. A expectativa da prefeitura é imunizar cerca de 21 mil idosos entre 78 e 77 anos.





As pessoas que estiverem nos grupos de prioridade devem ter as respectivas idades completadas até 31 de março. De acordo com o Executivo municipal, a nova faixa etária foi incluída no calendário após a capital mineira receber 21,8 mil doses da CoronaVac, vacina fabricada pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.





A vacinação terá início às 7h30 e vai até as 15h30 nos 152 centros de saúde e nos postos extras. Nos postos drive-thru, o horário é das 8h às 15h.





Quem for receber a vacinar deve portar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de usar máscara e respeitar o distanciamento mínimo. Para evitar aglomerações, é recomendado que o idoso leve, no máximo, um acompanhante.





A lista completa dos 152 centros de saúde, dos oito postos extras e dos três pontos drive-thru pode ser acessada por meio do portal da Prefeitura de Belo Horizonte (prefeitura.pbh.gov.br).





A imunização dos idosos de 77 e 78 anos ocorrerá de forma simultânea à vacinação dos moradores de BH entre 79 a 81 anos. Pessoas de 82 a 85 anos que ainda não receberam a primeira dose podem ir a um dos postos municipais.





PROFISSIONAIS





A PBH adiantou também que, em breve, abrirá cadastro para profissionais de saúde da capital mineira que ainda não foram imunizados. A data de abertura das inscrições, assim como o início da vacinação, será divulgada nos próximos dias.





Quando





De hoje a sexta-feira, das 7h30 às 15h30



Grupos*

78 anos



Quinta e sexta-feira

77 anos



Onde

Centros de saúde, postos extras, drive-thru (opcional), das 8h às 15h



Informações

prefeitura.pbh.gov.br



* completados até 31 de março





Enquanto isso...

Cirurgias suspensas nas Clínicas

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), em Belo Horizonte, suspendeu ontem o atendimento para cirurgias eletivas. Segundo a direção da unidade, a decisão foi tomada para priorizar pacientes com COVID-19. A medida foi adotada com base na orientação da Secretaria Municipal de Saúde. O foco agora é voltado para pacientes internados com o novo coronavírus. A unidade conta com 400 leitos disponíveis, sendo que 330 estavam ocupados té sexta-feira. "Apenas as cirurgias essenciais serão feitas neste momento", informou Andrea Silveira, superintendente do HC.