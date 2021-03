Araxá e Frutal encerram vacinação de idosos com mais de 80 anos

Em Araxá, praticamente todos os idosos acima dos 80 anos já foram vacinados (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

As três maiores cidades da região Triângulo Sul estão com cenários distintos no que diz respeito à vacinação contra a COVID-19. Enquanto Frutal, que tem cerca de 60 mil habitantes, já encerrou a imunização dos idosos entre 75 e 79 anos, Araxá, cidade com aproximadamente 100 mil pessoas, concluiu a etapa de vacinação dos idosos com mais de 80 anos. Já Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, com quase 350 mil habitantes, iniciou a aplicação das doses em idosos de 80 a 84 anos. Desde o início da vacinação, a região já recebeu mais de 60 mil doses da vacina.

Nesta segunda-feira (15), as secretarias municipais de Saúde receberam da Superintendência Regional de Saúde (SRS), que tem sede em Uberaba, as novas doses da 6ª remessa. Conforme a determinação do Ministério da Saúde, com essas doses, pelo menos 13% da população de 75 a 79 anos deverá ser atendida, além de 30% da população de 80 a 84 anos e outros 2,3% devem ser destinados para a população de trabalhadores da saúde.

A secretária adjunta de Saúde de Uberaba, Fabiana Prado, explicou que uma vez que a cidade iniciou a fase cinco do Plano de Contingência da COVID-19 e diante do cenário que se apresenta no município, com a necessidade de abertura de novos leitos no Hospital Regional, uma maior parte de doses recebidas nesta remessa será destinada à imunização dos profissionais de saúde que serão contratados para atuar nestes novos leitos/COVID. A taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID da cidade está no limite, ou seja, 100% na rede privada e 98% na rede pública.

Para evitar tumulto e aglomerações, segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, a vacinação da primeira dose dos idosos está sendo realizada de forma escalonada por idade. Com isso, serão vacinados nesta terça-feira (16/3), os idosos a partir de 80 anos e na quarta (17/3) está prevista a vacinação de idosos a partir de 79 anos.

“É importante deixar claro que, caso as doses da vacina acabem, a programação poderá ser paralisada a qualquer momento até que o município receba uma nova remessa”, explicou o chefe da Vigilância Epidemiológica, Marcelo Silva de Araújo.



Com relação à Araxá, a prefeitura da cidade informou que foi concluída nessa segunda-feira (15/3) a aplicação da primeira dose em todos os idosos com mais de 80 anos e, além disso, cerca de 65% dos profissionais de saúde foram imunizados. Ao todo no município foram 6.281 vacinas aplicadas contra a COVID-19, sendo 4.672 de primeira dose e 1.609 de segunda dose.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, explica que todos os idosos acima de 80 anos que procuraram as unidades de saúde foram vacinados.

“Temos apenas um caso ou outro onde o idoso possui dificuldade de locomoção e a vacinação teve que ser agendada. Infelizmente, algumas famílias ainda têm um certo receio quanto à vacina e não querem receber as doses neste momento”, lamentou secretária.

Já em Frutal, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, a vacinação dos idosos de 75 a 79 anos se encerrou nesta terça-feira (16/3). No total, foram aplicadas neste público 440 doses do imunizante. Já outras 50 doses destinadas pela sexta remessa foram aplicadas em trabalhadores de saúde.