Secretário de Saúde de BH sobre onda roxa: 'Antes tarde do que nunca'

Secretário de Saúde de BH, Jackson Machado, confirma toque de recolher (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 5/2/21)



Belo Horizonte, Jackson Machado, elogiou a medida, embora acredite que tenha sido tardia.



Depois de confirmar a adesão à onda roxa , anunciada pelo governo de Minas nesta terça-feira (16/03), o secretário de Saúde de, Jackson Machado, elogiou a medida, embora acredite que tenha sido tardia.

“O governo do estado tomou medidas duras, mas necessárias, para enfrentar a pandemia. Embora um pouco mais tarde do que gostaríamos. Na nossa opinião, já deveriam ter sido tomadas há mais tempo”, disse Jackson Machado em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, nesta terça-feira (16/03).





Jackson confirmou que BH seguirá as determinações mais rígidas de isolamento social, inclusive o toque de recolher das 20h às 5h, deixando claro que a fiscalização será de responsabilidade da Polícia Militar.





“As nossas medidas restritivas do último decreto são mais restritivas do que essas do governo do estado, exceto pelo toque de recolher, que vai acontecer em BH, mas a fiscalização fica por conta da Polícia Militar.”