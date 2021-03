Contagem adere à onda roxa proposta por Zema

O comércio não essencial já estava fechado em Contagem e agora passará a ter, também, o toque de recolher das 20h às 5h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), acatou a onda roxa, proposta para toda Minas Gerais pelo governador Romeu Zema. A prefeitura de Contagem deve publicar nas próximas horas um novo decreto com as medidas da onda roxa. A novidade será o toque de recolher , das 20h às 5h.

Desde 10 de março, a Prefeitura de Contagem já havia proibido a abertura do comércio não essencial. O Decreto nº055/21 também proibiu eventos de qualquer natureza. Houve o fechamento de bares e restaurantes, com exceção daqueles que atuam com delivery, sendo totalmente vetado o consumo no local. Os cultos religiosos estão liberados, observados os protocolos específicos. Não havia, ainda, o toque de recolher das 20h às 5h, como em vigor em outras cidades da RMBH.

Agora, com a onda roxa, só poderão funcionar os serviços essenciais e há toque de recolher entre 20h às 5h, além da implantação de barreiras sanitárias. Quem circular pelas ruas está sujeito à fiscalização das forças de segurança e precisa justificar por que está fora de casa. Sequer encontros de pessoas da mesma família, mas que vivem em casas diferentes, são permitidos.

Contagem adere à onda roxa proposta por Zemahttps://t.co/T3neCcqTT7 pic.twitter.com/daira55n4W — Estado de Minas (@em_com) March 16, 2021

“O anúncio do governo Zema sobre a onda roxa em todo o estado de forma impositiva, a gente vê com muitos bons olhos e é um alívio, porque Contagem já tinha um decreto que proibiu o funcionamento das atividades comerciais não prioritárias. Isso fortalece as nossas ações. Quando ele for publicado iremos nos adaptar às inovações como, por exemplo, o toque de recolher, que restringe a circulação das 20h às 5h”, diz a prefeita de Contagem, Marília Campos.

A cidade está com o indicador vermelho para a taxa de ocupação dos leitos destinados à COVID-19. Dados da segunda-feira (15/3) apontam que 97% dos leitos de UTI estão ocupados e 88% da enfermaria segue com pessoas internadas.

Para impedir o total esgotamento do sistema de saúde, a prefeitura abriu nos últimos dias 36 novos leitos clínicos. A UPA Sede, no Centro da cidade, ganhou 21 novos leitos e o Hospital Municipal de Contagem, 15.