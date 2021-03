Onda Roxa: Toque de recolher começa nesta quarta (17/3) em BH

Belo Horizonte vai restringir circulação de pessoas entre 20h e 5h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) coronavírus em Belo Horizonte começam nesta quarta-feira (17/3). A Polícia Militar já começa a fiscalizar as ruas da capital após a implantação do toque de recolher, que valerá de 20h às 5h, quando somente pessoas dos serviços essenciais podem circular pelas ruas. As novas medidas para frear o avanço do novoemcomeçam nesta quarta-feira (17/3). A Polícia Militar já começa a fiscalizar as ruas da capital após a implantação do, que valerá de 20h às 5h, quando somente pessoas dos serviços essenciais podem circular pelas ruas.





E para que as medidas sejam respeitadas, a Polícia Militar vai estar nas ruas para fiscalizar. A capitão Layla Brunella, chefe da assessoria de imprensa da PMMG, deu detalhes de como será o trabalho da corporação em Belo Horizonte. Segundo a militar, a partir desta quarta, haverá reforço no policiamento a partir do fim da tarde até o início da manhã do dia seguinte para garantir o cumprimento de todas as medidas definidas pelo decreto estadual.





Quanto ao toque de recolher, ela afirma que haverá uma primeira abordagem educacional. Em caso de reincidência, o cidadão pode até mesmo ser conduzido por cometimento de crime contra a saúde pública.





“É preciso deixar claro que não queremos reprimir o trabalhador. Teremos blitz para fazer a abordagem a veículos. O objetivo é principalmente verificar a motivação (do deslocamento). O ideal é que a pessoa tenha alguma documentação para comprovar de imediato”, afirma Layla Brunella. A militar aponta também que a corporação está consciente que os casos de desacato e desobediência podem acontecer com o toque de recolher.

Outra medida que pode resultar nesses casos é a proibição de eventos em espaços públicos ou privados, ainda que com distanciamento social. Para que o efetivo de policiais fiquem cientes das medidas a serem tomadas, a corporação elaborou um memorando. O documento detalha as ações a serem feitas pelos militares durante as duas próximas semanas.





A onda roxa do governo do estado também proíbe a circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, seja em espaços públicos e privados, que sejam de uso coletivo.





A regra também cita o veto para realização de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam.





Kalil foi contra medida

A adesão à onda roxa é compulsória. Na última sexta (12/3), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) criticou o toque de recolher decretado por outras cidades da Grande BH.





“É inócuo. Não adianta abrir a cidade toda, como Sabará está fazendo, por exemplo, e amontoar todo mundo de dia, mas fazer toque de recolher durante a noite. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto. O que temos que fazer é fechar de dia, pois aí não tem motivo para andar à noite”, afirmou.





Porém, na avaliação do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, a medida veio em boa hora.





“O governo do Estado tomou medidas duras, mas necessárias para enfrentar a pandemia. Embora um pouco mais tarde do que gostaríamos. Na nossa opinião, já deveriam ter sido tomadas há mais tempo”, afirmou em entrevista ao Estado de Minas.





Procurada, a PBH informou que já está na "fase mais restritiva de atividades" desde o último dia 6, "com o objetivo de aumentar o isolamento social".





Então, a PBH vai manter o decreto vigente, alterando apenas a necessidade do toque de recolher.

Números

Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura , Belo Horizonte chegou, nesta terça (16/3), a 125.661 diagnósticos confirmados de COVID-19: 2.930 mortes, 6.711 pacientes em acompanhamento e 116.020 recuperados.





Em comparação ao balanço anterior, divulgado nessa segunda (15/3), houve crescimento de 1.679 casos e 28 óbitos.

A taxa de uso das unidades de terapia intensiva para pacientes com a virose é de 94,1%, somando as redes SUS e suplementar. Portanto, sobram apenas 43 leitos do tipo em BH.