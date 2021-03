Oitavo lote com 509,8 mil vacinas contra COVID-19 desembarca em Confins

Do terminal de Confins, remessa com 509,8 mil doses segue direto para as 28 regionais de saúde do estado (foto: Ingrid Vasconcelos/Agência Minas) vacinas contra a COVID-19 desembarcaram nesta quarta-feira (17/3) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais 509,8 milcontra adesembarcaram nesta quarta-feira (17/3) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Do terminal, o carregamento segue para as 28 Superintendências Regionais de Saúde (SRSs) e, posteriormente, aos municípios.





Com as unidades, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) estima proteger 242.782 pessoas (doses 1 e 2) - mais 7% dos trabalhadores de Saúde e 47% dos idosos de 75 a 79 anos. Os municípios, no entanto, têm autonomia para definir os públicos da campanha.





Público vacinado

Desde 18 de janeiro, início vacinação contra o novo coronavírus no Brasil, Minas recebeu 2.627.180 de doses - 2.216.680 da CoronaVac e 410.500 da AstraZeneca/Oxford.





De acordo com o "vacinômetro" da SES-MG, 875.769 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 384.235 já foram contempladas com a dose de reforço. O montante equivale a 69,85% do público prioritário definido pelo governo federal.





Confira os lotes entregues ao estado

18/1/2021 - 577.480 doses da CoronaVac 24/1/2021 - 190.500 doses de AstraZeneca 25/1/2021 - 87.600 doses da CoronaVac 7/2/2021 - 315.600 doses da CoronaVac 23/2/2021 - 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac 3/3/2021 - 285.200 doses da CoronaVac 9/3/2021 - 303.600 mil doses da CoronaVac 17/3/2021 - 509.800 mil doses de CoronaVac

Total: 2.627.180 doses (2.216.680 CoronaVac e 410.50 AstraZeneca)