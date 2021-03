COVID-19: Luzes para homenagear os profissionais de saúde; veja vídeo

A fachada do hospital iluminada em homenagem aos profissionais de saúde (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Santa Casa BH fez uma homenagem emocionante para os profissionais de saúde, no dia em que o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte completa 1 ano. Na noite desta terça-feira (16/3), afez umaemocionante para os, no dia em que ode infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte completa 1 ano.

O evento chamado Homenagem de Luz foi transmitido pelo canal do Youtube do Grupo Santa Casa BH. Às 19h30, o alto do prédio de 13 andares do hospital foi iluminado com 16 canhões de luz, em alusão a esta data.





Um telão foi montado em frente à portaria principal da Santa Casa, na Avenida Francisco Sales, 1.111, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital. Nele eram exibidas as mensagens de agradecimento das pessoas, enviadas pelas redes sociais com a hashtag #MensagemDeLuz.

#mensagemdeluz @santacasabh São vocês, médicos, enfermeiros, técnicos, seguranças, limpeza, os verdadeiros espíritos de luz. Vocês que nos iluminam com esperança e persistência. Obrigada por tudo. Estamos quase lá. Por vocês.... %u2014 Um beijo e um queijo (@ellennascimento) March 16, 2021





Já na portaria de entrada dos funcionários, na Rua Ceará, em frente à Praça Hugo Werneck, foi montado um túnel de luzes, em que cada lâmpada representa um profissional de saúde. Os apresentadores abriram o evento, que contou a presença de alguns funcionários dando seus depoimentos sobre o trabalho durante este período de pandemia. Um vídeo de abertura dizia: “Chegou a hora de iluminar quem é luz na vida dos pacientes.”

Na entrada dos funcionários um túnel de lâmpadas representando os funcionários do hospital (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





As mensagens enviadas pelas redes sociais eram lidas pelos apresentadores e imagens de profissionais de diversos setores do hospital eram mostradas. Foram exibidos também depoimentos de familiares dos funcionários contando sobre como a pandemia mudou a rotina dessas famílias e do orgulho que sentem pelo trabalho desses profissionais, muitos deles que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.





O ator Daniel de Oliveira, músicos do Skank, Jota Quest e do Patu Fu, radialistas, jornalistas, atletas do vôlei, jogadores de futebol também gravaram vídeos de agradecimento e apoio. O vocalista do Jota Quest cantou um trecho da música “Dias Melhores”.





Para encerrar o evento, um vídeo lembra que a pandemia ainda não acabou. E na mensagem final um incentivo para esses profissionais que lutam todos os dias para salvar vidas: “Sigam firmes. Vocês não estão sozinhos!”





O túnel de luzes vai ficar disponível até a próxima terça-feira (23/3) para que os funcionários do hospital possam tirar fotos no local.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira