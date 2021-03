Hospital Célio de Castro abre mais de 70 vagas para profissionais da saúde

Hospital tem possibilidade de ampliação nos leitos destinados à COVID-19, mas precisa de profissionais para atender (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vagas abertas para preenchimento imediato. A direção do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) está realizando um chamamento emergencial para profissionais da saúde atuarem nos leitos de COVID-19 da instituição. São mais de 70abertas para preenchimento imediato.

entrevista o mais rápido possível. A intenção é preencher as vagas imediatamente. Os profissionais interessados podem se cadastrar no banco de currículos do HMDCC e serão chamados parao mais rápido possível. A intenção é preencher as vagas imediatamente.

Veja a carga horária e salários de cada função:

Médico (12h semanais): R$ 4.491,07

Médico (24h semanais): R$ 8.982,14

Enfermeiro especialista para leito de CTI (36h semanais): R$ 4.718,41

Enfermeiro para leito clínico (36h semanais): R$ 4.018,77

Técnico de Enfermagem (40h semanais): R$ 2.768,60

Fisioterapeuta respiratório (30h semanais): R$ 3.782,82

Atualmente, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro tem 40 vagas para atender CTI de COVID-19 e ainda não há previsão de quantos leitos poderão ser abertos nos próximos dias, já que depende da equipe para atendê-los.

*Estagiária sob supervisão